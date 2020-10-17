В Украине на карантине наблюдается тревожная тенденция с браками

В Украине стало меньше браково во время карантина / 1zoom.ru

В нашей стране во время карантина резко уменьшилось количество браков, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом в субботу, 17 октября, сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ Минюста на журналистский запрос.

"Количество зарегистрированных в Украине браков за время действия карантина в 2020 году уменьшилась почти на треть по сравнению с таким же периодом 2019 года. Так, в период с 12 марта по 10 октября 2019 года количество составленных актовых записей о браке составило 145 855, а в этот же период 2020 - 107 069", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что уменьшилось также и количество разводов. В период с 12 марта по 10 октября 2019 года количество составленных актовых записей о расторжении брака составила 21 904, а в этот же период 2020 - 16 475.

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