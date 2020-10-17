В Украине на карантине наблюдается тревожная тенденция с браками

Количество зарегистрированных в Украине браков за время действия карантина в 2020 году уменьшилась почти на треть.
В нашей стране во время карантина резко уменьшилось количество браков, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Об этом в субботу, 17 октября, сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ Минюста на журналистский запрос.
"Количество зарегистрированных в Украине браков за время действия карантина в 2020 году уменьшилась почти на треть по сравнению с таким же периодом 2019 года. Так, в период с 12 марта по 10 октября 2019 года количество составленных актовых записей о браке составило 145 855, а в этот же период 2020 - 107 069", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что уменьшилось также и количество разводов. В период с 12 марта по 10 октября 2019 года количество составленных актовых записей о расторжении брака составила 21 904, а в этот же период 2020 - 16 475.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки зарегистрировано антирекордное количество случаев COVID-19 - 6 тыс. 410.
- Всего в стране зарегистрирован 293 тыс. 641 случай COVID-19, в том числе 6 тыс. 410 за прошедшие сутки.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 5 тыс. 517 человека, в том числе 109 человек - за прошедшие сутки.
- Выздоровели 124 тыс. 113 человек. За минувшие сутки - 2 тыс. 194.
- На сегодня в Украине болеют 164 тыс. 11 человек.