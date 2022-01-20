В Украине началась новая вспышка коронавируса - Ляшко

Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал области, в которых ситуация хуже всего / УНИАН

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украине началась вспышка коронавируса. Самая сложная ситуация в западной части страны.

Во время брифинга он напомнил, что за вчера уже зафиксировали 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

"Это свидетельствует, что в Украине началась вспышка. Эпицентр вспышки - западная Украина. Наиболее сложная эпидситуация - в Ивано-Франковской области", - отметил Ляшко.

Негативная динамика также наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, добавил он.

Читайте также"Омикроном все чаще болеют 30-летние": врач назвала нетипичные симптомы коронавируса"В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже за два дня 30 тысяч случаев", - отметил глава Минздрава.

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Далее локдаун?

В связи с быстрым распространением болезни и резкого роста количества госпитализаций в "оранжевую" зону попали Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Сумская, Тернопольская и Черновицкая области.

Согласно данным Минздрава, Ивано-Франковская область уже "краснеет" по трем показателям - новые случаи, уровень госпитализации и ее динамика.

moz.gov.ua

Стоит отметить, что по состоянию на утро четверга, 20 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 479 жителей страны (сутками ранее было 12 815). В том числе заболели 2044 ребенка и 492 медработника.

За минувшие 24 часа был госпитализирован 2151 человек; летальных случаев - 131; выздоровели 4446 человек.