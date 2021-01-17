В Украине начали "паковать" евробляхеров: где полиция объявила "охоту"

В Украине задерживают авто на евробляхах / УНИАН

В Харькове полицейские продолжают останавливать автомобили на иностранной регистрации.

"Евробляхеров" сотрудники полиции останавливают на выезде из Харькова на улице Полтавский шлях, сообщает Telegram-канал H_saltovka.

На место приехали другие водители-"евробляхеры", которые вступили в перепалку с представителями полиции.

В свою очередь, полицейские вызвали бойцов спецподразделения Тор.

"На выезде из Харькова в сторону Песочина копы тормозят автомобили на еврономерах. Без кипиша разумеется не обошлось. На место стянули спецподразделение ТОР, одного упаковали", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Сети опубликованы видео, на которых "евробляхеры" кидаются на полицейских, оскорбляют их и нецензурно выражаются.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

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