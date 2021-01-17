В Украине начали "паковать" евробляхеров: где полиция объявила "охоту"

"Евробляхеры" вступили в перепалку с полицейскими.
В Харькове полицейские продолжают останавливать автомобили на иностранной регистрации.
"Евробляхеров" сотрудники полиции останавливают на выезде из Харькова на улице Полтавский шлях, сообщает Telegram-канал H_saltovka.
На место приехали другие водители-"евробляхеры", которые вступили в перепалку с представителями полиции.
В свою очередь, полицейские вызвали бойцов спецподразделения Тор.
"На выезде из Харькова в сторону Песочина копы тормозят автомобили на еврономерах. Без кипиша разумеется не обошлось. На место стянули спецподразделение ТОР, одного упаковали", - говорится в сообщении.
Отметим, что в Сети опубликованы видео, на которых "евробляхеры" кидаются на полицейских, оскорбляют их и нецензурно выражаются.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:
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Евробляхи - новости:
- Кабинет министр согласовал законопроект, который позволяет привлекать к ответственности владельцев машин на европейских номерах.
- Позднее, 5 ноября, возле здания Верховной Рады произошли столкновения протестующих-"евробляхеров" с правоохранителями.