В Украине начали выдавать электронные медзаключения: что важно знать

Электронное мед заключение о рождении ребенка позволит родителям все оформить онлайн / УНИАН

В Киеве впервые выдали первые электронные медзаключения о рождении ребенка .

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер на брифинге.

"Наконец в Украине заработали электронные медицинские заключения. Это очень большая победа, которую почувствует на себе каждый гражданин. Минздрав совместно с Минцифры, НСЖУ и Фондом Восточная Европа запустили модуль электронных медицинских заключений в электронной системе здравоохранения", - сказал Кучер и добавил, что первое электронное медицинское заключение о рождении ребенка было выдано в эту субботу в Киеве.

Он отметил, что электронное медицинское заключение о рождении ребенка позволит родителям не тратить время на посещение государственных органов, а сделать все онлайн.

Также благодаря ему родители смогут самостоятельно получить комплексную услугу еМалятко на портале diia.gov.ua.

Как это будет работать:

Электронное медицинское заключение создает врач. Номер заключения родители получают смс-сообщением.

Родители вносят информацию о номере медицинского заключения о рождении своего малыша на Едином портале государственных услуг "Дія" и самостоятельно получают все услуги еМалятко.

Данные на регистрацию рождения поступают в ДРАЦС. Медицинское заключение - к системе ДРАЦС по электронному запросу.

ДРАЦС регистрирует рождения малыша, а родители получают свидетельство и другие необходимые услуги.

Стоит отметить, что с начала 2021-го в Украине планируется полноценный запуск э-больничных с полной интеграцией в eHealth.