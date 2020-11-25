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В Украине нанесли новый удар по паспортам России: стало известно о решении Кабмина

25 ноября 2020, 15:48

Украина продолжает борьбу с российской паспортизацией в Крыму и на Донбассе.

Россия, паспорта
Украина не признает российские паспорта, выданные в Ростовской области / YConsult

Официальный Киев не признает российские паспорта, выданные миграционными пунктами Ростовской области и заграничные паспорта, которые оформляются в Краснодарском крае. Таким образом, Украина расширила перечень российских паспортов, которые государство считает недействительными.

Такое решение было принято в ходе заседания Кабинета министров Украины, которое состоялось в среду, 25 ноября, сообщает РБК-Украина.

Издание отмечает, что ранее Киев не признавал паспорта РФ, которые выдавались миграционными службами в Новошахтинске и Покровском Ростовской области России. Именно здесь жители захваченных районов ОРДЛО получали российские паспорта.

Однако теперь Украина не признает паспорта РФ, которые российские миграционные службы выдают в других населенных пунктах Ростовской области: Донецке, Красном Сулине, Матвееве Кургане, Шахтах и Родоионо-Несветайском.Читайте такжеРоссия сделала новый шаг к признанию "ДНР" и "ЛНР": Путин внес изменения в указ

Подчеркивается, что Украина также теперь не будет признавать загранпаспорта, выданные в Краснодарском крае. В этом регионе паспорта оформляют жители аннексированного Крыма.

Паспорта России на Донбассе

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