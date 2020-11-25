В Украине нанесли новый удар по паспортам России: стало известно о решении Кабмина

Украина продолжает борьбу с российской паспортизацией в Крыму и на Донбассе.
Официальный Киев не признает российские паспорта, выданные миграционными пунктами Ростовской области и заграничные паспорта, которые оформляются в Краснодарском крае. Таким образом, Украина расширила перечень российских паспортов, которые государство считает недействительными.
Такое решение было принято в ходе заседания Кабинета министров Украины, которое состоялось в среду, 25 ноября, сообщает РБК-Украина.
Издание отмечает, что ранее Киев не признавал паспорта РФ, которые выдавались миграционными службами в Новошахтинске и Покровском Ростовской области России. Именно здесь жители захваченных районов ОРДЛО получали российские паспорта.
Однако теперь Украина не признает паспорта РФ, которые российские миграционные службы выдают в других населенных пунктах Ростовской области: Донецке, Красном Сулине, Матвееве Кургане, Шахтах и Родоионо-Несветайском.Читайте такжеРоссия сделала новый шаг к признанию "ДНР" и "ЛНР": Путин внес изменения в указ
Подчеркивается, что Украина также теперь не будет признавать загранпаспорта, выданные в Краснодарском крае. В этом регионе паспорта оформляют жители аннексированного Крыма.
Паспорта России на Донбассе
- Российский президент Владимир Путин летом 2019 года упростил получение жителями Донбасса российских паспортов. Для оформления гражданства РФ им требуется доказать свое проживание в регионе на апрель 2019 года.
- Зампредседателя Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил, что Россия раздала 187 тысяч своих паспортов на Донбассе и намерена раздать еще 800 тысяч паспортов.
- Вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников утверждает, что украинцев не будут наказывать за получение российских паспортов. Однако в будущем им придется выбирать между украинским и российским гражданством.
- В ГПУ уточнили, что россияне выдали в ОРДЛО более 65 тысяч российских паспортов.