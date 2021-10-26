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В Украине новый антирекорд смертности: за сутки от СOVID-19 погибли 734 человека

26 октября 2021, 08:45

За минувшие 24 часа с диагнозом коронавирусная инфекция госпитализировано 2 939 украинцев.

Коронавирус
Коронавирус в Украине / УНИАН

Согласно данным на утро вторника, 26 октября, коронавирус в Украине диагностировали у 19 120 человек. Из них 1214 детей и 338 медицинских работника. Погибли 734 человека, что стало новым антирекордом смертности от коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, за прошедшие сутки госпитализировали 2 939 человек. Выздоровели 9 738 людей.

Больше всего случаев заражения диагностировано в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях.

Коронавирус в Украине 25 октября – статистика

  • Госпитализировано – 2 939 человек;
  • Погибло 734 человека;
  • Выздоровели 9 738 людей.

Число тестов на COVID-19 за минувшие сутки

  • ПЦР-тесты – 61 027;
  • Тесты методом ИФА – 18 233.
  • Антиген-тесты на SARS-CoV-2 – 49 803

Коронавирус в Украине – статистика за все время

  • Заболело – 2 803 159 человек;
  • Выздоровело – 2 390 112 людей;
  • Погибло – 64 936 человек;
  • Число ПЦР тестов – 14 082 277.

Коронавирус в Украине 26 октября – статистика по регионам

  • г. Киев – 1135 случаев;
  • Винницкая область – 394 случая;
  • Волынская область – 555 случаев;
  • Днепропетровская область – 1760 случаев;
  • Донецкая область – 1015 случаев;
  • Житомирская область – 286 случаев;
  • Закарпатская область – 255 случаев;
  • Запорожская область – 1335 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 298 случаев;
  • Киевская область – 787 случаев;
  • Кировоградская область – 40 случаев;
  • Луганская область – 550 случаев;
  • Львовская область – 1104 случаев;
  • Николаевская область – 508 случаев;
  • Одесская область – 1605 случаев;
  • Полтавская область – 889 случаев;
  • Ровенская область – 738 случаев;
  • Сумская область – 669 случаев;
  • Тернопольская область – 413 случаев;
  • Харьковская область – 1255 случаев;
  • Херсонская область – 1222 случая;
  • Хмельницкая область – 415 случаев;
  • Черкасская область – 878 случаев;
  • Черновицкая область – 689 случаев;
  • Черниговская область – 325 случаев.
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