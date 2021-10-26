В Украине новый антирекорд смертности: за сутки от СOVID-19 погибли 734 человека

За минувшие 24 часа с диагнозом коронавирусная инфекция госпитализировано 2 939 украинцев.
Согласно данным на утро вторника, 26 октября, коронавирус в Украине диагностировали у 19 120 человек. Из них 1214 детей и 338 медицинских работника. Погибли 734 человека, что стало новым антирекордом смертности от коронавирусной инфекции.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, за прошедшие сутки госпитализировали 2 939 человек. Выздоровели 9 738 людей.
Больше всего случаев заражения диагностировано в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях.
Коронавирус в Украине 25 октября – статистика
- Госпитализировано – 2 939 человек;
- Погибло 734 человека;
- Выздоровели 9 738 людей.
Число тестов на COVID-19 за минувшие сутки
- ПЦР-тесты – 61 027;
- Тесты методом ИФА – 18 233.
- Антиген-тесты на SARS-CoV-2 – 49 803
Коронавирус в Украине – статистика за все время
- Заболело – 2 803 159 человек;
- Выздоровело – 2 390 112 людей;
- Погибло – 64 936 человек;
- Число ПЦР тестов – 14 082 277.
Коронавирус в Украине 26 октября – статистика по регионам
- г. Киев – 1135 случаев;
- Винницкая область – 394 случая;
- Волынская область – 555 случаев;
- Днепропетровская область – 1760 случаев;
- Донецкая область – 1015 случаев;
- Житомирская область – 286 случаев;
- Закарпатская область – 255 случаев;
- Запорожская область – 1335 случаев;
- Ивано-Франковская область – 298 случаев;
- Киевская область – 787 случаев;
- Кировоградская область – 40 случаев;
- Луганская область – 550 случаев;
- Львовская область – 1104 случаев;
- Николаевская область – 508 случаев;
- Одесская область – 1605 случаев;
- Полтавская область – 889 случаев;
- Ровенская область – 738 случаев;
- Сумская область – 669 случаев;
- Тернопольская область – 413 случаев;
- Харьковская область – 1255 случаев;
- Херсонская область – 1222 случая;
- Хмельницкая область – 415 случаев;
- Черкасская область – 878 случаев;
- Черновицкая область – 689 случаев;
- Черниговская область – 325 случаев.
Автор: Андрей Ганжа