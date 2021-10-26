В Украине новый антирекорд смертности: за сутки от СOVID-19 погибли 734 человека

Коронавирус в Украине / УНИАН

Согласно данным на утро вторника, 26 октября, коронавирус в Украине диагностировали у 19 120 человек. Из них 1214 детей и 338 медицинских работника. Погибли 734 человека, что стало новым антирекордом смертности от коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, за прошедшие сутки госпитализировали 2 939 человек. Выздоровели 9 738 людей.

Больше всего случаев заражения диагностировано в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях.

Коронавирус в Украине 25 октября – статистика

Госпитализировано – 2 939 человек;

Погибло 734 человека;

Выздоровели 9 738 людей.

Число тестов на COVID-19 за минувшие сутки

ПЦР-тесты – 61 027;

Тесты методом ИФА – 18 233.

Антиген-тесты на SARS-CoV-2 – 49 803

Коронавирус в Украине – статистика за все время

Заболело – 2 803 159 человек;

Выздоровело – 2 390 112 людей;

Погибло – 64 936 человек;

Число ПЦР тестов – 14 082 277.

Коронавирус в Украине 26 октября – статистика по регионам