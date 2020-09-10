В Украине обнаружили первый случай заражения опасной лихорадкой из Европы

Лихорадка Западного Нила передается через укусы комаров/ Фото pixabay.com

В Полтавской области зафиксировали первый в Украине случай лихорадки Западного Нила, вакцины от которой не существует.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

У жителя Зеньковского района повысилась температура до 39 градусов. Также мужчина жаловался на слабость и ломоту в мышцах. После осмотра врачом его госпитализировали.

В ЦОЗ Украины сообщили, что в Европе уже известно о 122 случаях заражения этим вирусом, 10 из них – летальные. В Греции обнаружили 54 зараженных (8 смертей), в Испании – 44 (2 смерти), в Италии – 22 и Румынии – 2. При этом в испанской провинции Севилья продолжается вспышка этой болезни.

Геморрагическая лихорадка Западного Нила - это опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров. В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, лимфаденопатией, поражением слизистых оболочек, экзантемой. Имеет летне-осеннюю сезонность, чаще ею болеют сельские жители, а также любители охоты.

Инфицированный человек не заразен. На данный момент нет документального подтверждения случаев передачи вируса от человека к человеку.

Вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует.

Как сообщал Главред, в августе в испанской автономной общине Андалусия обнаружили 18 случаев менингоэнцефалита, спровоцированного неизвестным вирусом. Сообщалось, что заболевание не передается от человека к человеку и может быть связано с укусами комаров вида aedes japonicus, которые являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.