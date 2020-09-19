В Украине обновили список стран "зеленой" и "красной" зон: главные изменения

Коронавирус в мире набирает обороты / Фото pixabay.com

В Украине обновили список стран, разделенный на "красную" и "зеленую" зоны в зависимости от сложности эпидемиологической ситуации.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

По состоянию на 19 сентября, в "красном" списке находятся 47 стран.

Среди стран "красной" зоны:

Израиль;

Черногория;

Испания;

Бразилия;

Франция;

Молдова;

США;

Чехия;

Мальта;

Монако;

ОАЭ.

Среди стран "зеленого" списка:

Австрия;

Хорватия;

Румыния;

Турция;

Канада;

Германия;

Польша;

Венгрия;

Словакия;

Беларусь;

Россия.

/ moz.gov.ua

В Минздраве уточнили, что в списки стран попали только государства-члены Всемирной организации здравоохранения.

Что поменялось в перечне курортных стран

В списке популярных туристических направлений произошло изменение. Хорватия переместилась из "красного" в "зеленый" список.

"Зеленый список":

Албания;

Грузия;

Словения;

Египет;

Турция;

Хорватия;

Болгария.

"Красный" список:

ОАЭ;

Черногория.

Возвращение из стран "красной" зоны: к чему готовиться

После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны идти на самоизоляцию. Разрешается досрочно прекратить его, но следует здать ПЦР-тест и получить негативный результат.

Также изоляция не касается тех, кто уже имеет отрицательный результат ПЦР-анализа, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Напомним, ранее в Украине обновили эпидемиологическое зонирование регионов в связи с введенным из-за коронавируса карантином.

Изменения вступают в силу с 00:00 понедельника, 21 сентября 2020 года.