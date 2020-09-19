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В Украине обновили список стран "зеленой" и "красной" зон: главные изменения

19 сентября 2020, 14:51

Список стран "красной зоны" изменился.

Коронавирус
Коронавирус в мире набирает обороты / Фото pixabay.com

В Украине обновили список стран, разделенный на "красную" и "зеленую" зоны в зависимости от сложности эпидемиологической ситуации.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

По состоянию на 19 сентября, в "красном" списке находятся 47 стран.

Среди стран "красной" зоны:

  • Израиль;
  • Черногория;
  • Испания;
  • Бразилия;
  • Франция;
  • Молдова;
  • США;
  • Чехия;
  • Мальта;
  • Монако;
  • ОАЭ.

Среди стран "зеленого" списка:

  • Австрия;
  • Хорватия;
  • Румыния;
  • Турция;
  • Канада;
  • Германия;
  • Польша;
  • Венгрия;
  • Словакия;
  • Беларусь;
  • Россия.
/ moz.gov.ua

В Минздраве уточнили, что в списки стран попали только государства-члены Всемирной организации здравоохранения.

Что поменялось в перечне курортных стран

В списке популярных туристических направлений произошло изменение. Хорватия переместилась из "красного" в "зеленый" список.

"Зеленый список":

Албания;

Грузия;

Словения;

Египет;

Турция;

Хорватия;

Болгария.

"Красный" список:

ОАЭ;

Черногория.

Возвращение из стран "красной" зоны: к чему готовиться

После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны идти на самоизоляцию. Разрешается досрочно прекратить его, но следует здать ПЦР-тест и получить негативный результат.

Также изоляция не касается тех, кто уже имеет отрицательный результат ПЦР-анализа, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Напомним, ранее в Украине обновили эпидемиологическое зонирование регионов в связи с введенным из-за коронавируса карантином.

Изменения вступают в силу с 00:00 понедельника, 21 сентября 2020 года.

  • В Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 172 тыс. 712 человек.
  • С начала эпидемии в Украине умерли - 3 тыс. 516, выздоровели - 76 тыс. 754.
  • По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 30 млн, из них более 943 тыс. умерли.
  • Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 30,5 млн человек, из них 952 тыс. скончались.
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