В Украине обновили список стран "зеленой" и "красной" зон: главные изменения

Список стран "красной зоны" изменился.
В Украине обновили список стран, разделенный на "красную" и "зеленую" зоны в зависимости от сложности эпидемиологической ситуации.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.
По состоянию на 19 сентября, в "красном" списке находятся 47 стран.
Среди стран "красной" зоны:
- Израиль;
- Черногория;
- Испания;
- Бразилия;
- Франция;
- Молдова;
- США;
- Чехия;
- Мальта;
- Монако;
- ОАЭ.
Среди стран "зеленого" списка:
- Австрия;
- Хорватия;
- Румыния;
- Турция;
- Канада;
- Германия;
- Польша;
- Венгрия;
- Словакия;
- Беларусь;
- Россия.
В Минздраве уточнили, что в списки стран попали только государства-члены Всемирной организации здравоохранения.
Что поменялось в перечне курортных стран
В списке популярных туристических направлений произошло изменение. Хорватия переместилась из "красного" в "зеленый" список.
"Зеленый список":
Албания;
Грузия;
Словения;
Египет;
Турция;
Хорватия;
Болгария.
"Красный" список:
ОАЭ;
Черногория.
Возвращение из стран "красной" зоны: к чему готовиться
После возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны идти на самоизоляцию. Разрешается досрочно прекратить его, но следует здать ПЦР-тест и получить негативный результат.
Также изоляция не касается тех, кто уже имеет отрицательный результат ПЦР-анализа, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.
Напомним, ранее в Украине обновили эпидемиологическое зонирование регионов в связи с введенным из-за коронавируса карантином.
Изменения вступают в силу с 00:00 понедельника, 21 сентября 2020 года.
- В Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 172 тыс. 712 человек.
- С начала эпидемии в Украине умерли - 3 тыс. 516, выздоровели - 76 тыс. 754.
- По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 30 млн, из них более 943 тыс. умерли.
- Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 30,5 млн человек, из них 952 тыс. скончались.