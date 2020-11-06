В Украине обновили зоны карантина: 13 регионов попали под удар COVID-19

"Желтой" и "зеленой" зон карантина в Украине больше нет.
Украину разделили на две зоны карантина. Теперь "желтой" и "зеленой" карантинной зоны больше в стране не осталось, все регионы стали "оранжевыми" или "красными". Такое решение 6 ноября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"К "красному" уровню внесены 198 административных единиц из 23 областей. На 86 больше чем на предыдущей неделе", - сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Красная" зона
- Житомир,
- Ужгород,
- Запорожье,
- Ивано-Франковск,
- Николаев,
- Полтава,
- Ровно,
- Сумы,
- Харьков,
- Хмельницкий,
- Черновцы,
- Чернигов
- Краматорск.
В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам. Также разрешено продлить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов. Продолжают работать заведения общественного питания.
В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.
В "оранжевую" зону вошли все другие регионы. В этой зоне запрещается работа:
- хостелов,
- турбаз (кроме гостиниц);
- развлекательных заведений,
- ресторанов в ночное время;
- плановых госпитализаций в больницы;
- спортзалов,
- фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров,
- учреждений культуры;
- прием новых смен в детские лагеря.
Запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- По состоянию на пятницу, 6 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило более 440 тысяч человек. Коронавирус в Украине заразил за сутки еще более 9 тысяч человека.
- В Минздраве рассказали, когда в Украине введут карантин выходного дня.
- Кроме того, в метро Киева ужесточают контроль из-за карантина. К патрулированию в метро подключат Муниципальную охрану.