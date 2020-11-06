В Украине обновили зоны карантина: 13 регионов попали под удар COVID-19

Украину разделили на две зоны карантина / УНИАН

Украину разделили на две зоны карантина. Теперь "желтой" и "зеленой" карантинной зоны больше в стране не осталось, все регионы стали "оранжевыми" или "красными".​ Такое решение 6 ноября приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций​.

"К "красному" уровню внесены 198 административных единиц из 23 областей. На 86 больше чем на предыдущей неделе", - сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко. ​

"Красная" зона

Житомир,

Ужгород,

Запорожье,

Ивано-Франковск,

Николаев,

Полтава,

Ровно,

Сумы,

Харьков,

Хмельницкий,

Черновцы,

Чернигов

Краматорск.

В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях можно работать школам, колледжам, вузам. Также разрешено продлить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов. Продолжают работать заведения общественного питания.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

В "оранжевую" зону вошли все другие регионы. В этой зоне запрещается работа:

хостелов,

турбаз (кроме гостиниц);

развлекательных заведений,

ресторанов в ночное время;

плановых госпитализаций в больницы;

спортзалов,

фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров,

учреждений культуры;

прием новых смен в детские лагеря.

Запрещаются массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.

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