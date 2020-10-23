В Украине обновили зоны карантина: главные изменения

Киев остался в "оранжевой" зоне карантина.
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила карантинное зонирование в Украине.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Facebook.
Отмечается, что решение вступит в силу в понедельник, 26 октября.
В "красную" зону вошли:
- Ивано-Франковск;
- Николаев;
- Полтава;
- Ровно;
- Северодонецк;
- Сумы;
- Тернополь;
- Харьков;
- Хмельницкий;
- Черновцы;
- Чернигов.
Новость дополняется.
Автор: Алексей Тычина