В Украине обновили зоны карантина: главные изменения

В Украине обновили зоны карантина / УНИАН

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила карантинное зонирование в Украине.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Facebook.

Отмечается, что решение вступит в силу в понедельник, 26 октября.

В "красную" зону вошли:

Ивано-Франковск;

Николаев;

Полтава;

Ровно;

Северодонецк;

Сумы;

Тернополь;

Харьков;

Хмельницкий;

Черновцы;

Чернигов.

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