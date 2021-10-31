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В Украине одобрили вакцинацию против коронавируса детей от 12 до 17 лет, но есть условие

31 октября 2021, 13:10

Вакцина Pfizer для детей старше 12 лет используется по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозой 21-28 суток.

вакцинация
В Украине одобрили вакцинацию против коронавируса детей от 12 до 17 лет, но есть условие / УНИАН

В Украине разрешили вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Всех желающих, а не только тех, кто относится к группе риска, как было раньше.

Так, согласно приказу Министерства здравоохранения от 13 октября, вакцинация от COVID-19 детей не из групп риска и приоритетной вакцинации может быть проведена при наличии прививок, соответствующих возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации.

В случае дефицита вакцин следует приоритетно обеспечить вакцинами против COVID-19 детей от 12 лет и взрослых, отнесенных к приоритетным группам вакцинации, которые имеют высокие риски тяжелого течения COVID-19 и серьезных осложнений от него.

Учитывая данные безопасности и эффективности вакцины Pfizer для детей в возрасте от 12 лет, а также роста заболеваемости SARS-CoV-2 среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет.

При этом использование Pfizer противопоказано при наличии в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины. Детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы вакцин Pfizer/BioNTech, следует отложить введение второй дозы до получения научных данных.

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Лица, у которых в анамнезе был миокардит, не связан с вакцинацией против COVID-19, и они больше не находятся под наблюдением кардиолога, должны быть вакцинированы против COVID-19.

Также рекомендуется отсрочить вакцинацию против COVID-19 детей, перенесших детский мультисистемный воспалительный синдром до получения дополнительных научных данных.

Вакцина Pfizer для детей старше 12 лет используется по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозой 21-28 суток.

Состав вакцины Pfizer-BioNTech/Comirnaty

Действующее вещество: мРНК — молекула, которая учит клетки производить коронавирусные белки, необходимые для формирования иммунного ответа

Вспомогательные вещества:

  • ALC-0315, ALC-0159 и холестерол — липидные частицы, которые формируют защитный барьер вокруг активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки;
  • DSPC — фосфолипид, стабилизирующий липидный бислой и ускоряющий высвобождение активного компонента, а потому усиливающий его действие;
  • дигидрат фосфата натрия и дигидрат фосфата калия — буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы уровень кислотности совпадал с уровнем нашего тела;
  • натрия хлорид и калия хлорид — являются растворителями и корректируют солевой баланс вакцины;
  • сахароза — предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину;
  • вода для инъекций.

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Напомним, ранее врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк в комментарии Главреду рассказала, что вакцинация детей от коронавируса имеет смысл, однако, учитывая украинские реалии и то, что в стране до сих пор не вакцинированы группы риска, было бы логичным все силы пускать на то, чтобы прививать взрослых, потому что они чаще занимают больничные койки.

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Минздрав вакцинация новости Украины вакцинация от коронавируса
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