​В Украине официально запретили новогодние корпоративы​

Новогодние корпоративы в Украине запретили / pixabay

​В Украине официально запретили проведение новогодних корпоративов, банкетов и свадеб, как минимум до 28 февраля из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Также под запрет попали любые торжественные празднования со скоплением людей, сообщается в постановлении Кабинета министров от 9 декабря 2020 года.

Заведения общественного питания в период жесткого карантина будут работать, но с определенными ограничениями. В частности, с субботы, 19 декабря, кафе и рестораны будут работать на час дольше, до 23:00 вместо нынешних 22:00. В то же время чек должен быть проведен до 22:00, а посетители должны покинуть заведение максимум в 23:00.

За одним столом в заведении питания могут находиться не более четырех совершеннолетних лиц, а расстояние между столами должно составлять не менее двух метров.

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Как будут работать рестораны и кафе с декабря по февраль:

До 18 декабря включительно: с 07:00 до 22:00 работа разрешена, с 22:00 до 07:00 работа запрещена (кроме доставки и заказов на вынос).

С 19 декабря по 30 декабря : с 07:00 до 23:00 работа разрешена (чек следует провести до 22:00), с 23:00 до 07:00 работа запрещена (кроме доставки и заказов на вынос).

: с 07:00 до 23:00 работа разрешена (чек следует провести до 22:00), с 23:00 до 07:00 работа запрещена (кроме доставки и заказов на вынос). На Новый год , 31 декабря — 1 января: с 07:00 31 декабря до 1:00. 1 января работа разрешена.

, 31 декабря — 1 января: с 07:00 31 декабря до 1:00. 1 января работа разрешена. С 1 по 7 января : с 07:00 по 23:00 работа разрешена (чек следует провести до 22:00), с 23:00 по 07:00 работа запрещена (кроме доставки и заказов на вынос).

: с 07:00 по 23:00 работа разрешена (чек следует провести до 22:00), с 23:00 по 07:00 работа запрещена (кроме доставки и заказов на вынос). С 8 по 24 января : работа общепита полностью запрещена из-за всеукраинского локдауна. Разрешена только доставка и заказ на вынос.

: работа общепита полностью запрещена из-за всеукраинского локдауна. Разрешена только доставка и заказ на вынос. С 25 января по 28 февраля : с 07:00 по 23:00 работа разрешена (чек следует провести до 22:00), с 23:00 по 07:00 работа запрещена (кроме доставки и заказов на вынос).

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