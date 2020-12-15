​В Украине официально запретили новогодние корпоративы​

В Кабмине рассказали, как будут работать рестораны во время локдауна.
В Украине официально запретили проведение новогодних корпоративов, банкетов и свадеб, как минимум до 28 февраля из-за ситуации с коронавирусом в стране.
Также под запрет попали любые торжественные празднования со скоплением людей, сообщается в постановлении Кабинета министров от 9 декабря 2020 года.
Заведения общественного питания в период жесткого карантина будут работать, но с определенными ограничениями. В частности, с субботы, 19 декабря, кафе и рестораны будут работать на час дольше, до 23:00 вместо нынешних 22:00. В то же время чек должен быть проведен до 22:00, а посетители должны покинуть заведение максимум в 23:00.
За одним столом в заведении питания могут находиться не более четырех совершеннолетних лиц, а расстояние между столами должно составлять не менее двух метров.
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Как будут работать рестораны и кафе с декабря по февраль:
- До 18 декабря включительно: с 07:00 до 22:00 работа разрешена, с 22:00 до 07:00 работа запрещена (кроме доставки и заказов на вынос).
- С 19 декабря по 30 декабря: с 07:00 до 23:00 работа разрешена (чек следует провести до 22:00), с 23:00 до 07:00 работа запрещена (кроме доставки и заказов на вынос).
- На Новый год, 31 декабря — 1 января: с 07:00 31 декабря до 1:00. 1 января работа разрешена.
- С 1 по 7 января: с 07:00 по 23:00 работа разрешена (чек следует провести до 22:00), с 23:00 по 07:00 работа запрещена (кроме доставки и заказов на вынос).
- С 8 по 24 января: работа общепита полностью запрещена из-за всеукраинского локдауна. Разрешена только доставка и заказ на вынос.
- С 25 января по 28 февраля: с 07:00 по 23:00 работа разрешена (чек следует провести до 22:00), с 23:00 по 07:00 работа запрещена (кроме доставки и заказов на вынос).
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 2 декабря правительство приняло решение о прекращении действия карантина выходного дня, который предусматривал запрет на работу заведений общепита и торгово-развлекательной сферы по субботам и воскресеньям.
- В связи с этим по всей территории Украины введены противоэпидемиологические правила оранжевой карантинной зоны. Ограничения будут действовать до тех пор, пока власти не примут решение о дальнейших планах по усилению профилактических мероприятий.