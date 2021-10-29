В Украине от коронавируса умерли 70 беременных: врач призвала прививаться и назвала лучшую вакцину

Медик озвучила печальную статистику / Фото pixaby

В Украине с начала пандемии от коронавируса умерли 70 беременных женщин. Об этом заявила врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

Со ссылкой на директора Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Вячеслава Каминского в эфире "Право на власть" на 1+1 она сообщила, что в настоящее время в учреждении находится 46 беременных, которые не вакцинированы.

Читайте такжеТолько родила малыша: в Киеве коронавирус убил молодую учительницуПо словам Булавиновой, в Великобритании каждый пятый тяжелый пациент, попадавший в больницу с COVID, – это были беременные.

"У меня просьба ко всем акушерам-гинекологам: занять наконец четкую врачебную позицию и уговаривать каждую беременную делать прививки на любом сроке вакциной Pfizer", — подчеркнула инфекционистка.

Ранее мы сообщали, что во Львове от коронавируса умерла 28-летняя роженица - медики зафиксировали внутриутробную гибель плода на 28 неделе беременности.

Реклама

Как рассказали в местном перинатальном центре, девушка поступила в больницу уже в тяжелом состоянии. К тому же, она имела избыточный вес и не вакцинировалась от коронавируса.