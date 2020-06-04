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В Украине отправят за решетку воров в законе: Рада поддержала инициативу Зеленского

4 июня 2020, 14:10

"Ворам в законе" грозит до 15 лет тюремного заключения.

Верховная Рада
Рада узаконила жесткие меры против представителей воровского мира / Фото: УНИАН

Украинский парламент проголосовал во втором чтении за законопроект президента Владимира Зеленского №2513 о так называемых "ворах в законе". Закон расширит полномочия полиции в отношении таких граждан и упростит процедуру привлечения их к уголовной ответственности.

Законодательную инициативу во втором чтении поддержали 236 народных избранника. В первом чтении законопроект был принят еще в декабре 2019 год, тогда за него проголосовало 264 парламентария.

В законе говорится о том, что лица, причастные к руководству или созданию преступных организаций, привлекаются к уголовной ответственности и лишению свободы на срок от 7 до 12 лет.

Участники группировки отправятся в тюрьму на срок от 5 до 12 лет с конфискацией всего имущества государством.

Должностные лица, причастные к "воровской" деятельности, сядут в тюрьму на срок от 8 до 13 лет по аналогичным условиям.

Создателям преступного синдиката и руководителям группировок грозит от 10 до 15 лет уголовного срока.

Субъекты повышенного преступного влияния – "воры в законе" – могут попасть за решетку на 12-15 лет с конфискацией имущества.

Также закон дает определение, кто такой "вор в законе". Под данным термином понимается гражданин, который благодаря личным качествам и авторитету осуществляет руководство и координацию преступной группировки.

Участникам "сходняка" также грозит уголовная ответственность на срок от 7 до 12 лет.

Более того, ответственность по закону наступит и для граждан, которые обращаются к "ворам в законе" за помощью. Таким лицам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, 26 мая полиция провела ряд обысков в Киеве, в ходе которых было изъято 400 тысяч долларов США "воровского общака". Также объявлено о подозрении в убийстве "вору в законе" Андрею Недзельскому.

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