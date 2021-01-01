УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Украине отсрочили введение кассовых аппаратов для ФОПов

1 января 2021, 13:34

С 1 января закон полностью вступил в силу.

кассовый аппарат
Введение кассовых аппаратов для ФОПов отсрочили до 1 января 2022-го / Фото pixabay.com

С 1 января 2021 года в Украине полностью вступил в силу закон, согласно которому вводится отсрочка для введения кассовых аппаратов для ФОПов до 1 января 2022-го.

Законопроект №4439-д, инициатором которого стал президент Украины Владимир Зеленский, 1 декабря поддержали 319 депутатов. Документ был опубликован в издании Голос Украины 9 декабря, а на следующий день частично вступил в силу.

Данный закон отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФОПов, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.

Документ привязывает предельные объемы доходов разных групп ФОПов к размерам минимальной заработной платы (МЗ), установленной на начало года.

  • для первой группы - 167 размеров МЗ вместо 1 млн гривен;
  • для второй группы - 834 размера МЗ вместо 5 млн гривен;
  • для третьей группы - 1167 размеров МЗ вместо 7 млн гривен.

Так называемого кэшбэка не будет. Исключаются нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу.

Отменили и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРРО)

До 1 января 2022 года продлили применение пониженных размеров финсанкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО/ПРРО при проведении расчетных операций.

Читайте такжеРасходы, штрафы и проблемы: как будут выживать ФОП после нового закона

Напомним:

  • Закон об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов был принят на фоне протестов предпринимателей под Верховной Радой. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.
  • 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
  • 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
  • Выплаты стартовали с 14 декабря. В первый же день в работе портала "Дія", через который подают заявку на выплату, возникли сбои из-за рекордной активности пользователей.

кассовые аппараты ФОП новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине отсрочили введение кассовых аппаратов для ФОПов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Визит Зеленского на Прикарпатье закончился скандаломВизит Зеленского на Прикарпатье закончился скандалом В Украине взлетят тарифы на мобильную связь: что нужно знать абонентамВ Украине взлетят тарифы на мобильную связь: что нужно знать абонентам Зеленский срочно созвал СНБО​: появились первые подробности заседанияЗеленский срочно созвал СНБО​: появились первые подробности заседания Больше платить за свет: Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергиюБольше платить за свет: Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию Новогоднее обращение Зеленского: как отреагировали украинцыНовогоднее обращение Зеленского: как отреагировали украинцы
Следующий материал

Последние новости

13:34
В Украине отсрочили введение кассовых аппаратов для ФОПов
13:20
Гороскоп на 2 января для всех: дорогие просчеты, проделки врагов и отказ от дел Видео
13:01
Песка в Ялте нет: в Госдуме уличили Зеленского во "лжи" Видео
12:48
Ким Чен Ын странно поздравил северокорейцев с Новым годом Видео
12:30
Обслуживание по-новому: что и как меняет языковой закон Украины с января Видео
Реклама
12:26
Астрологический прогноз на 2021 год: что принесет Год Быка
12:05
Валерия стала бабушкой
12:04
Гороскоп на 1 января для всех: наслаждения и "судный день" для отношений Видео
12:02
Православный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчания Видео
11:54
"Наивный сказочник": новогоднее обращение Зеленского вызвало бурю эмоций в России Видео
11:53
Захватчики Крыма прикрылись Пугачевой в ответ на призыв Зеленского Видео
11:22
Оригинальные поздравления на Новый год 2021 – короткие фразы и открытки с наступившим Новым годом
11:03
Из сирийского ада "вырвали" украинцев: Зеленский раскрыл детали спецоперации Видео
11:03
Минималка, хлеб, газ, транспорт и связь: что и насколько вырастет в Украине в январе Видео
10:57
Эксперт объяснил, есть ли причины для роста тарифов в Украине Видео
10:10
Прогноз на 2021 год: чего опасаться и каких прорывов ждать в год Водолея
09:51
Киев лидирует по числу случаев заражения коронавирусом за сутки Видео
09:46
Карантин на новогодние выходные: что запрещено и разрешено Видео
09:23
Коронавирус в Украине 1 января – за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения Видео
09:13
В центре Николаева из-за фейерверка загорелась квартира
Реклама
09:08
Как избавиться от похмелья: способы и продукты Видео
08:59
Новогоднее обращение Зеленского: как отреагировали украинцы Видео
08:45
Он - наш приговор: год Крысы ушел, а Зеленский остается мнение
08:39
Назван самый простой и дешевый эликсир от похмелья Видео
08:28
ВОЗ одобрила первую вакцину от COVID-19 Видео
08:03
Гороскоп на 2021 год: Водолей заткнет за пояс всех, а Козерог пополнит ряды миллионеров
07:32
Зеленский обратился с просьбой к жителям Крыма и Донбасса Видео
07:16
Темнокожая супермодель Жасмин Тукс разделась в откровенной фотосессии
06:53
С новой кабалой! Какие тарифы вырастут в 2021 году мнение
06:32
Прогноз на январь-2021: самые опасные и удачные даты месяца
06:01
Кулеба раскрыл тайную стратегию Кремля по отношению к Украине Видео
05:27
​В Украину несется опасный циклон Кира​ Видео
04:53
Маршруты смерти: опубликованы данные о поездках "отряда отравителей" из ФСБ Видео
03:31
Когда колядуют, щедруют и посевают в Украине в 2021 году Видео
02:42
Все было напрасно: эксперт рассказал о проблемах Северного потока-2 в Дании Видео
02:21
Что нельзя делать в новогоднюю ночь: эксперты дали совет Видео
01:15
Звезда Victoria's Secret засветила грудь на развратном фото
00:38
"Будущие мультимиллионеры": астролог сказал, кому в 2021-м светят огромные деньги Видео
00:19
Запад срежет помощь Украине: эксперт назвал главную причину Видео
00:01
Обвал гривны и третья волна коронавируса: астролог рассказал, что в 2021 году ждет Украину
Реклама
31 декабря, четверг
23:53
Как привлечь деньги в Новый год 2021: самые простые способы Видео
23:34
Мендель рассказала, как Зеленский отреагировал на ее "беременность"​ Видео
23:24
Женские стрижки блант боб и шегги из 70-х зачаруют всех в 2021 году: фото Фото Видео
23:22
Гороскоп на январь-2021: Телец – на коне, а Лев рухнет на дно
23:10
Эксперт рассказала, сколько можно хранить оливье, холодец и шубу Видео
23:00
Во что поиграть этой зимой – подборка лучших игр с зимней атмосферой
22:42
Что съесть после вечеринки, чтобы облегчить симптомы похмелья: топ-7 Видео
22:34
Коронавирус в Украине 31 декабря: в последний день года нашли почти 10 тыс. больных Видео
22:26
Новогоднее поздравление Зеленского "слили" в Сеть: о чем говорил президент Видео
22:10
В НАТО не видят угрозы со стороны России
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять