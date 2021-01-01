В Украине отсрочили введение кассовых аппаратов для ФОПов

С 1 января закон полностью вступил в силу.
С 1 января 2021 года в Украине полностью вступил в силу закон, согласно которому вводится отсрочка для введения кассовых аппаратов для ФОПов до 1 января 2022-го.
Законопроект №4439-д, инициатором которого стал президент Украины Владимир Зеленский, 1 декабря поддержали 319 депутатов. Документ был опубликован в издании Голос Украины 9 декабря, а на следующий день частично вступил в силу.
Данный закон отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФОПов, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.
Документ привязывает предельные объемы доходов разных групп ФОПов к размерам минимальной заработной платы (МЗ), установленной на начало года.
- для первой группы - 167 размеров МЗ вместо 1 млн гривен;
- для второй группы - 834 размера МЗ вместо 5 млн гривен;
- для третьей группы - 1167 размеров МЗ вместо 7 млн гривен.
Так называемого кэшбэка не будет. Исключаются нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу.
Отменили и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРРО)
До 1 января 2022 года продлили применение пониженных размеров финсанкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО/ПРРО при проведении расчетных операций.
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Напомним:
- Закон об отсрочке кассовых аппаратов для ФОПов был принят на фоне протестов предпринимателей под Верховной Радой. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.
- 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
- 4 декабря Рада приняла закон о помощи во время карантина: ФОПам выплатят по 8 тысяч. Была одобрена помощь путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.
- Выплаты стартовали с 14 декабря. В первый же день в работе портала "Дія", через который подают заявку на выплату, возникли сбои из-за рекордной активности пользователей.