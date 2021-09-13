В Украине ожидается три штамма гриппа и коронавирус: санврач спрогнозировал грядущий эпидсезон

При этом, эпидсезон не будет отличаться тяжелыми течениями болезней, чем раньше.
В грядущем эпидемическом сезоне Украину постигнет циркуляция трех штаммов гриппа - B/Washington, H1N1 и H3N2. Также будут фиксироваться множественные случаи коронавируса. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
В частности, отмечается, что в 2021-2022 году ожидается подобный к прошлогоднему эпидемический сезон гриппа.
"Ожидается циркуляция штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2. Он не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни", - указано в сообщении.
По словам санврача, в прошлом году очень много людей болели гриппом и столкнулись с отдаленными последствиями перенесенного заболевания.
"С июня мы начали работать с представителями фармацевтического сектора для того, чтобы выделить для Украины большее количество вакцин. Также сейчас проводятся переговоры о передаче в рамках гуманитарной помощи по механизму PIVI бесплатных вакцин для прививки врачей (почти 30 тысяч доз). Мы рассчитываем, что медицинских работников, (по крайней мере тех, которые работают в "ковидных" больницах), мы сможем вакцинировать от гриппа бесплатно за счет гуманитарной помощи", - отметил Кузин.
Также по словам Кузина, Украина открывает собственное производство вакцины против гриппа.
"Украинские фармацевтические производители проводят переговоры по локализации производства вакцины от гриппа на территории Украины. Это будет трех - или четырехвалентная вакцина в монодозных шприцах. Это будет продукция in bulk (то есть в Украине будут осуществлять фасовку действующего вещества, упаковку и маркировку), но в то же время мы будем иметь своего отечественного производителя, который сможет обеспечить страну необходимым количеством вакцин. И мы не будем вынуждены искать ее на рынках Европы".
Напомним, в ближайшее время Кабмин утвердит изменения в "карантинное" постановление. По данным профильного ведомства, количество госпитализаций с коронавирусом за неделю увеличилась на 60%. В связи с этим Минздрав хочет ввести ограничения для желтой и красной зоны эпидемической опасности.
Также ранее на территории Волынского региона индийский штамм коронавируса "Дельта" обнаружили у 47 человек. При этом, самому младшему инфицированному всего лишь 17 дней.