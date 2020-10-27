В Украине планируют выявлять коронавирус новыми методами​

В Украине хотят начать использовать тестирования на антиген методом ИФА / УНИАН

​Министерство здравоохранения планирует внедрить новые методы для диагностики коронавируса. Как сообщил на брифинге глава ведомства Максим Степанов, в Украине хотят начать использовать тестирование на антиген методом ИФА и с помощью новых экспресс-систем.

Глава Минздрава подчеркнул, что сейчас в ведомстве недовольны количеством тестов на коронавирус, исходя из динамики заболевания.

"Нам необходимо добавлять другие методы диагностики COVID-19, чтобы устанавливать диагноз для лечения", - сказал Степанов.

По его словам, сейчас завершаются испытания украинских тест-систем на выявление антигенов методом ИФА. Сейчас этот метод уже используется для определения антител.

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"Антиген - это тот же вирус. Этот метод также может быть использован в наших лабораториях. А лабораторий, которые могут использовать метод ИФА, значительно больше. Они находятся кроме наших лабораторных центров и в наших больницах. В такой способ мы значительно увеличим количество тестирований" , - добавил министр.

Также Минздрав планирует закупить тесты, которые используют экспресс-метод определения на антиген.

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