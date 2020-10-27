В Украине планируют выявлять коронавирус новыми методами​

По словам Максима Степанова, сейчас завершаются испытания украинских тест-систем на выявление антигенов методом ИФА.
Министерство здравоохранения планирует внедрить новые методы для диагностики коронавируса. Как сообщил на брифинге глава ведомства Максим Степанов, в Украине хотят начать использовать тестирование на антиген методом ИФА и с помощью новых экспресс-систем.
Глава Минздрава подчеркнул, что сейчас в ведомстве недовольны количеством тестов на коронавирус, исходя из динамики заболевания.
"Нам необходимо добавлять другие методы диагностики COVID-19, чтобы устанавливать диагноз для лечения", - сказал Степанов.
По его словам, сейчас завершаются испытания украинских тест-систем на выявление антигенов методом ИФА. Сейчас этот метод уже используется для определения антител.
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"Антиген - это тот же вирус. Этот метод также может быть использован в наших лабораториях. А лабораторий, которые могут использовать метод ИФА, значительно больше. Они находятся кроме наших лабораторных центров и в наших больницах. В такой способ мы значительно увеличим количество тестирований" , - добавил министр.
Также Минздрав планирует закупить тесты, которые используют экспресс-метод определения на антиген.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
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- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Минздрав не знает, сколько украинцев преодолели коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.
- По состоянию на вторник, 27 октября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило более 355 тысяч человека.