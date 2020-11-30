В Украине планируют запретить некоторые табачные изделия

Народные депутаты предлагают запретить некоторые табачные изделия в Украине. / Reuters

Депутаты от фракции Слуга народа подали в Верховную Раду два законопроекта, в которых предложили запретить производство и продажу некоторых табачных изделий на территории Украины.

Как сообщается на сайте парламента, говорится о законопроектах №4358-2 и 4358-3.

Данные документы разработаны с целью имплементации в национальное законодательство Директивы 2014/40/ЕС, которая была одобрена Европейским и украинским парламентами 3 апреля 2014.

В законопроекте №4358-2 нардепы предлагают запретить производство (кроме производства для экспорта), оптовую и розничную торговлю, а также импорт для реализации на территории Украины:

табака для перорального применения;

сигарет, в которых показатели содержания никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина — 1,0 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг;

табачных изделий, на упаковке которых отсутствуют определённые действующим законодательством медицинские предупреждения;

сигарет и табака для самокруток с характерным запахом и/или вкусом;

табачных изделий, содержащих: витамины, которые якобы приводят к уменьшению рисков для здоровья, кофеин или таурин, красители, добавки для облегчения вдыхания дыма, канцерогены, мутагены, токсичные добавки;

сигарет и табака для самокруток, содержащих вкусо-ароматические добавки в любых компонентах или имеющих какие-либо технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус соответствующих табачных изделий или интенсивность дыма;

сигареты и табак для самокруток, у которых фильтры, бумага или капсулы содержат табак или никотин;

табачных изделий с использованием на их упаковке или на самих табачных изделиях любых элементов или признаков, которые создают ложное впечатление о характеристиках.

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