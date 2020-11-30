В Украине планируют запретить некоторые табачные изделия

В парламент подано два законопроекта.
Депутаты от фракции Слуга народа подали в Верховную Раду два законопроекта, в которых предложили запретить производство и продажу некоторых табачных изделий на территории Украины.
Как сообщается на сайте парламента, говорится о законопроектах №4358-2 и 4358-3.
Данные документы разработаны с целью имплементации в национальное законодательство Директивы 2014/40/ЕС, которая была одобрена Европейским и украинским парламентами 3 апреля 2014.
В законопроекте №4358-2 нардепы предлагают запретить производство (кроме производства для экспорта), оптовую и розничную торговлю, а также импорт для реализации на территории Украины:
табака для перорального применения;
сигарет, в которых показатели содержания никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина — 1,0 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг;
табачных изделий, на упаковке которых отсутствуют определённые действующим законодательством медицинские предупреждения;
сигарет и табака для самокруток с характерным запахом и/или вкусом;
табачных изделий, содержащих: витамины, которые якобы приводят к уменьшению рисков для здоровья, кофеин или таурин, красители, добавки для облегчения вдыхания дыма, канцерогены, мутагены, токсичные добавки;
сигарет и табака для самокруток, содержащих вкусо-ароматические добавки в любых компонентах или имеющих какие-либо технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус соответствующих табачных изделий или интенсивность дыма;
сигареты и табак для самокруток, у которых фильтры, бумага или капсулы содержат табак или никотин;
табачных изделий с использованием на их упаковке или на самих табачных изделиях любых элементов или признаков, которые создают ложное впечатление о характеристиках.
Читайте такжеВ Слуге народа предложили содержать медицину за счет алкоголя и сигарет
Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий оценил вероятность радикального повышения цен на сигареты.
Напомним, ранее в Украине предложили ужесточить продажу сигарет. Предполагалось, что с прилавков торговых сетей могут пропасть сигареты, кроме того, их продажа будет возможна лишь лицам, достигшим 21 года.