​В Украине подорожает проезд в маршрутках и автобусах​: сколько будем платить

Цены на проезд в Украине снова поднимут / УНИАН

В Украине планируют повысить стоимость проезда в маршрутках и автобусах сразу после локдауна.

Как говорят перевозчики, в условиях карантина маршрутки не заполняются даже в "часы пик", из-за чего фактически потеряли половину прибыли. Говорят, надеялись на поддержку от государства, так как предпринимателям выделили деньги. Но перевозчики не получили ничего. Поэтому компенсировать убытки могут только за счет повышения цены на проезд.

"Пассажиропоток просел, у нас ужесточились условия работы. Только сидячие места. И все равно перевозчики возят. Различные компании по-разному поднимут, в зависимости от маршрута, в зависимости от загрузки", — рассказал эксперт по вопросам транспорта Вячеслав Коновалов, передает ТСН.

При этом перевозчики надеялись на поддержку от государства, так как предпринимателям выделили деньги. Но они не получили ничего. Поэтому компенсировать убытки могут только за счет повышения цены на проезд.​

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В Киеве уже выросли цены на проезд. На коротких маршрутах цены выросли на одну гривну, на более длинных подняли с 5 гривен до 8.

По словам перевозчиков, после ужесточения карантина, они хотят поднять стоимость проезда до 12 гривен, там где он стоил 8.

Эксперты считают, что повышение проезда грядет в феврале-марте. А чтобы люди не пересели из маршруток на метро, троллейбусы, трамваи и большие городские автобусы, в Киеве перевозчики сейчас оптимизируют маршруты.

В Хмельницком тоже решили не отставать от Киева и поднять стоимость проезда в транспорте.

Сейчас там проезд в городском троллейбусе стоит 3,5 гривен, в городском автобусе днем — 5 гривен, после 20:00 — 6 гривен. Заместитель городского головы рассказал, когда поднимут стоимость проезда в городе.

Кроме Киева и Хмельницкого, проезд в общественном транспорте поднимет и Житомир, а также ряд других городов.

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