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В Украине пошли на послабления для "красной" зоны карантина: что изменилось

24 октября 2020, 17:05

Решение принято государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

Карантин
Что изменилось в Украине в правилах карантина / УНИАН

В Украине кинотеатрам разрешено работать в "красной" зоне карантина.

Соответствующее решение было принято государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Как и во многих странах Европы - теперь и в Украине кинотеатрам разрешено работать в "красной" зоне карантина. Посетители здесь могут чувствовать себя безопасно - маски, кондиционирование, рассадка через кресло - 50% зала", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что соответствующее решение принято государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Министерства культуры и информационной политики и представителей сетей кинотеатров.

Также ведомство изучает и ситуацию относительно дальнейшей работы учреждений культуры в "красных" зонах - в первую очередь театров и музеев.

"Такое решение не только позволит зрителям получить "свежий глоток воздуха" от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институтам в период карантина", - говорится в сообщении.

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Напомним, в соответствии с решением государственной комиссии с 23 октября в "красную" зону попали Чернигов, Черновцы, Хмельницкий, Харьков, Тернополь, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев, Ивано-Франковск и другие города и районы Украины.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине COVID-19 заболели более 337 тыс. человек, за минувшие сутки - 7014.
  • За прошедшие сутки в результате осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 125 человек, выздоровели после COVID-19 2 тыс. 177.
  • Всего в Украине COVID-19 заболели 337 тыс. 410 человек, умерли - 6 тыс. 289, выздоровели - 139 тыс. 755.
  • Количество активных больных по состоянию на утро 24 октября составляет 191 тыс. 366 человек.
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