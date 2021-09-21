В Украине появились лекарства против коронавируса: предотвращают осложнения и ускоряют выздоровление

В МОЗ сообщили подробности / Фото Reuters

В Украине появилось инновационные лекарства прямого действия на коронавирус.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии "РБК Украина", препараты уже направлены в регионы.

Речь идет о 20 тысячах флаконов Бамланивимабу (Bamlanivimab) и 40 тысяч флаконов Етесевимабу (Etesevimab).

Ляшко отметил, что приказом Минздрава обновлен протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым предусмотрена возможность использования лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab.

Читайте такжеВакцинация в Украине может стать принудительной: в МОЗ такой сценарий не исключаютПо словам Ляшко, это позволит врачам, которые оказывают помощь больным COVID-19, иметь четкую инструкцию о том, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.

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"Лекарства действуют непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений", — пояснил он.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, что Украина может перейти к вакцинации детей от коронавируса после того, как будет вакцинировано хотя бы 50% взрослого населения.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса вводить не будут. В то же время глава правительства отметил, что власти могут "вводить обязательность быть вакцинированными коллективам учебных заведений".