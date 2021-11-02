В Украине появились первые признаки стабилизации заболеваемости коронавирусом - KSE

Жуткие кадры из антиковидных больниц / facebook.com/moz.ukr

В Украине впервые появились признаки стабилизации заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко, все же, это не повод говорить о том, что страна вышла на пик заболеваемости и ждать стабилизации с коронавирусом и спада пандемии в ближайшее время.

"Количество новых выявленных случаев сейчас в Украине стабилизируется. Ту же картинку стабилизации мы видим и по госпитализациям", - отметил эксперт.

По данным Школы, рост госпитализаций за неделю на сегодняшний день составляет 3%. В то же время неделей ранее этот показатель составлял около 20%.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда ждать спада пандемии коронавируса"Это действительно может означать, что постепенно Украина выходит на свой пик заболеваемости... Эти семь дней Украина находится на плато по уровню госпитализаций и выявлению случаев, и дальше мы увидим, что и по смертности также. Но такая стабилизация, эти семь дней - это очень мало, чтобы говорить о том, что Украина уже вышла на свой пик и начнет спадать..." - добавил эксперт.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины рассказали о нашумевшей ситуации с кислородом для больных коронавирусом. Власти заверили, что кислорода вполне достаточно.

Также ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о глобальном росте заражений коронавирусом и смертей от него. Подобную констатацию он сделал впервые за два месяца. При этом добавил, что только вакцинация не сможет одолеть пандемию.