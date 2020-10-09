В Украине предложили отменить перевод часов для борьбы с Россией

Верховная Рада хочет отменить перевод часов в Украине / pixabay

В Украине могут отменить сезонный перевод часов. Как сообщил инициатор законопроекта, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей. ​

По мнению Стефанчука, из-за постоянного перевода часов у людей - ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней.

"Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения", - написал в Facebook Руслан Стефанчук.

Он также считает, что проект закона направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации.

"Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установленное время государства-агрессора - Российской Федерации. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - добавил Руслан Стефанчук.

Отметим, что в Украине переход на летнее и зимнее время происходит согласно постановлению Кабмина №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Так, датой перехода на зимнее время в Украине является последнее воскресенье октября.

Украинцы в 2020 году переведут стрелки своих часов на зимнее время 25 октября.