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В Украине расширили перечень профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса

17 декабря 2021, 16:25
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Приказ вступит в силу через месяц со дня его опубликования.

вакцинация
Перечень профессий с обязательной вакцинацией расширен / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины создало приказом, которым расширило перечень организаций с обязательной вакцинацией сотрудников против COVID-19.

Как сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 17 декабря, приказ действует на период карантина.

Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;местных государственных администраций и структурных подразделений;
  • заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;
  • органов местного самоуправления;
  • заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальные предприятия, учреждения и организации.

В ведомстве подчеркнули, что работники вышеуказанных учреждений, не получившие прививку против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины может принять решение об обязательной третьей дозе вакцины от коронавируса.

Также ранее руководитель Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его ведомство уже ведет активную подготовку сертификатов для бустерной дозы вакцины от коронавируса COVID-19.

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