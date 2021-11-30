В Украине разрешат делать бустерную дозу вакцины от коронавируса: Ляшко назвал сроки

Вакцинация в Украине / УНИАН

В Украине разрешат делать третью COVID-прививку в январе-феврале 2022 года.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью BBC, бустерной дозой в Украине начнут вакцинировать, когда хотя бы 60% населения получит первую дозу вакцины.

"Ориентировочно мы ожидаем, что это будет январь-февраль 2022 года. Возможно, и раньше. Это зависит от многих факторов", - говорит министр.

По его словам, украинцы должны как можно быстрее сделать 2 дозы от коронавируса.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерное вакцинирование", - сказал глава Минздрава.

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Напомним, ранее медики назвали симптомы коронавируса, при которых нужно неотлагательно ехать в больницу. В противном случае можно оказаться в реанимации.

Также ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.

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