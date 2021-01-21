В Украине разрешат владеть огнестрельным оружием: подробности решения Рады

Легализация оружия в Украине / УНИАН

20 января комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласовал проект закона №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему".

Как сообщается, данный законопроект, подготовленный рабочей группой комитета, поддержало 10 из 18 депутатов.

Законопроект регулирует вопрос хранения оружия, получение прав на его владение и вводит категории гражданского огнестрела. Законопроектом устанавливаются следующие категории гражданского огнестрельного оружия:

А – автоматическое огнестрельное оружие;

В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

С - короткоствольное огнестрельное оружие;

D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Сообщается, что по аналогии с водительскими удостоверениями, будут введены удостоверения владельца оружия, в котором будет указана категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения.

Кроме этого на каждую единицу оружия внедряется технический паспорт, в котором указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.

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Для получения права на владение оружия необходимо соответствовать таким критериям:

Гражданство Украины

Не иметь медицинских противопоказаний

Не иметь судимости, как погашенной так и снятой

Не привлекаться к административной ответственности в течении последнего года.

Кроме того, для владельцев оружия хотят внедрить обязательное страхование гражданской ответственности за возможный вред третьему лицу с использованием оружия или его хранением.

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