В Украине разрешат владеть огнестрельным оружием: подробности решения Рады

Комитет ВР поддержал законопроект о легализации оружия.
20 января комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности согласовал проект закона №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему".
Как сообщается, данный законопроект, подготовленный рабочей группой комитета, поддержало 10 из 18 депутатов.
Законопроект регулирует вопрос хранения оружия, получение прав на его владение и вводит категории гражданского огнестрела. Законопроектом устанавливаются следующие категории гражданского огнестрельного оружия:
- А – автоматическое огнестрельное оружие;
- В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);
- С - короткоствольное огнестрельное оружие;
- D – длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;
- Е – длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.
Сообщается, что по аналогии с водительскими удостоверениями, будут введены удостоверения владельца оружия, в котором будет указана категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения.
Кроме этого на каждую единицу оружия внедряется технический паспорт, в котором указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.
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Для получения права на владение оружия необходимо соответствовать таким критериям:
- Гражданство Украины
- Не иметь медицинских противопоказаний
- Не иметь судимости, как погашенной так и снятой
- Не привлекаться к административной ответственности в течении последнего года.
Кроме того, для владельцев оружия хотят внедрить обязательное страхование гражданской ответственности за возможный вред третьему лицу с использованием оружия или его хранением.
Оружие - о чем ранее сообщал Главред:
- Джо Байден пообещал в случае победы на выборах поработать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение.
- При этом, помощник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал условие, при котором Америка прекратит поставки летального оружия в Украину. По его словам, это возможно в случае, если Россия и Украина достигнут мирного урегулирования продолжающегося конфликта на Донбассе.