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В Украине рекордно подорожала популярная ягода-лакомство

4 июня 2020, 13:24

Чрезвычайно плохие погодные условия привели к тому, что рекордно подорожала популярная среди украинцев лакомая ягода.

Ягоды
В Украине рекордно подорожала популярная ягода-лакомство / УНИАН

В Украине по причине плохого урожая, который был спровоцирован крайне холодной погодой в мае, рекордно подорожала клубника.

Соответствующую статистику опубликовали представители Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), в четверг, 4 июня. По их данным, цены на нее в июне 2020 года стали рекордно высокими не только в течение последних пяти лет, но и в принципе.

По состоянию на начало июня нынешнего года оптовые партии клубники высокого качества продаются по 65-75 гривен/килограмм, в то время как ягоды низкого качества (выросшие в условиях дождливой погоды) продаются в среднем по 40 гривен / килограмм.

"Стоит отметить, что в этом году цены на землянику являются рекордно высокими не только за последние пять лет, но и исторически для этого периода времени. Для сравнения, в начале июня 2019 года качественную клубнику и землянику садовую можно было приобрести в среднем по 25-30 грн/кг. Примерно в таком же диапазоне колебались цены и в начале июня 2018 года", – говорится в сообщении УПОА.

В организации говорят, что главной причиной подорожания клубники стала очень неблагоприятная погода – в частности, майские заморозки, которые сгубили большую часть урожая.

Напомним, ранее украинские фермеры жаловались на то, что у них закончились запасы моркови. И поэтому в розничной торговле цена на этот овощ вырастет на 20%.

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