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В Украине резко подскочило число жертв коронавируса за сутки

13 августа 2021, 08:18
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За минувшие 24 часа жертвами болезни стали 44 украинца. Всего с начала эпидемии коронавируса зафиксировано более 53 тысяч летальных исходов.

коронавирус
Коронавирус продолжает атаковать Украину / УНИАН

По состоянию на утро пятницы, 13 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 263 жителей страны. В том числе заболели 73 ребенка и 52 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 613 человек; летальных случаев - 44 (днем ранее было 24); выздоровели 1 007 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 263 864 человека;
  • выздоровели - 2 195 798 человек;
  • летальных исходов - 53 217;
  • проведено ПЦР-тестов - 11 627 179.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика 13 августа 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:

По состоянию на утро четверга, 12 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 247 жителей страны. Были госпитализированы 588 человек; летальных случаев - 24; выздоровели 1 039 человек.

11 августа Кабмин продлил карантин в Украине до 1 октября. В связи с этим в стране по-прежнему продолжают действовать адаптивные противоэпидемиологические ограничения, предусматривающие разделение на зоны. На данный момент вся страна находится в зеленой зоне, согласно требованиям которой должен соблюдаться масочный режим в публичных местах, а в салонах общественного транспорта могут перевозить только сидячих пассажиров.

В Одесской области решили стимулировать украинцев деньгами за вакцинацию от коронавируса. Награждать будут территориальные общины, в которых прививки от COVID-19 сделают больше всего жителей.

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