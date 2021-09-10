В Украине резко выросло число жертв коронавируса за сутки

За минувшие сутки жертвами коронавируса стали 76 человек / Reuters

По состоянию на утро пятницы, 10 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3 615 жителей страны. В том числе заболели 348 детей и 61 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 056 человек; летальных случаев - 76 (днем ранее было 61); выздоровели 1 310 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 310 554 человека;

выздоровели - 2 218 873 человека;

летальных исходов - 54 251;

проведено ПЦР-тестов - 12 217 031.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 9 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3 663 жителей страны (днем ранее было 2 772). Был госпитализирован 981 человек; летальных случаев - 61; выздоровели 1 546 человек.