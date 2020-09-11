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В Украине снижается смертность от коронавируса

11 сентября 2020, 20:44

Средний показатель летальности по Украине - 2,1%.

коронавирус,жертва
В Украине уменьшилась смертность от коронавируса / Reuters

В Украине за последние несколько дней количество смертей пациентов с коронавирусом уменьшилось в 1,4 раза по сравнению с прошлой неделей.

Как информирует пресс-служба Центра общественного здоровья, статистика последних дней демонстрирует показатель смертности, который составляет 8,1 на 100 тысяч населения.

Уточняется, что среди умерших преобладали мужчины - 1 660 человек или 54,0%. Также летальные исходы чаще у людей в возрасте 50 лет и старше - 92,0%. Как правило, это паиценты с сопутствующими заболеваниями.

Показатель летальности выше среднего арегистрировано в регионах:

  • Кировоградской области (5,4%),

  • Закарпатской области (3,3%),

  • Львовской области - (2,8%),

  • Черновицкой области (2,6%),

  • Херсонской области (2,4%),

  • Николаевской области - (2,4%),

  • Полтавской области (2,3%),

  • Ивано-Франковской области (2,3%)

  • Днепропетровской области - (2,3%)

По официальным данным, 80,6% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни, и тому подобное. В 52,1% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит или ожирение.

Отметим, среди жертв коронавируса 104 медицинских работника из 22 регионов страны. Летальность среди медиков составила 0,8%.

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Коронавирус в Украине:

  • Напомним, 26 августа в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября. Страна по-прежнему разделена на зеленую, желтую, оранжевую и красную эпидемиологические зоны исходя из уровня распространения коронавирусной инфекции.

  • Кабмин принял решение усилить противоэпидемиологические меры. На территориях зеленой зоны запретили работу ночных клубов, заведений общепита в ночное время (кроме адресной доставки, - ред.) и проведение частных концертов.

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также предположил, что карантин на территории страны будет продлен и после 1 ноября.

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