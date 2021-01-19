Для 14 облгазов снизили тарифы на распределение газа: Шмыгаль объяснил нюансы

Глава Кабмина подчеркнул, что установление предельного тарифа на уровне 1,79 грн не означает, что он будет одинаков для всех.
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.
Соответствующее решение Комиссия приняла на заседании во вторник, 19 января, трансляция велась в Youtube.
Понижение касается компаний, у которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране.
В большинстве это небольшие облгазы, у которых не срабатывает экономия на эффекте масштаба: ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", ЧАО "Коростышевгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ЧАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".
Снижение составило 5%-30%, тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС).
Отмечается, что решение обнародуют на сайте регулятора для внесения замечаний и предложений с целью окончательного утверждения.
"Объяснять тут нечего. Вся страна говорит об этом решении", - заявил во время заседания глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк. По его словам, поскольку тарифы должны начать действовать с 1 февраля, Комиссии надо успеть отработать всю процедуру.
Что сказал Шмыгаль
После заседания комиссии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал решение.
"НКРЭКУ на своем заседании снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр. Регулятор поддержал общее решение, наработанное правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады. Таким образом максимальное снижение тарифа на распределение составит до 30%", - сказал Шмыгаль.
При этом глава Кабмина подчеркнул, что установление предельного тарифа на уровне 1,79 грн не означает, что он будет одинаков для всех.
"НКРЭКУ определила высший предел тарифа, однако для десятков компаний эта сумма будет ниже. В ближайшее время в Раде также будет представлена инициатива, которая должна уменьшить разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями и устанавливать справедливый тариф на распределение газа для всех людей", - уточнил Шмыгаль.
Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривен за кубический метр до конца отопительного периода.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
- С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.