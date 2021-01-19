Для 14 облгазов снизили тарифы на распределение газа: Шмыгаль объяснил нюансы

В Украине снизили тарифы на распределение газа для 14 облгазов / УНИАН

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.

Соответствующее решение Комиссия приняла на заседании во вторник, 19 января, трансляция велась в Youtube.

Понижение касается компаний, у которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране.

В большинстве это небольшие облгазы, у которых не срабатывает экономия на эффекте масштаба: ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", ЧАО "Коростышевгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ЧАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

Снижение составило 5%-30%, тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС).

Отмечается, что решение обнародуют на сайте регулятора для внесения замечаний и предложений с целью окончательного утверждения.

"Объяснять тут нечего. Вся страна говорит об этом решении", - заявил во время заседания глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк. По его словам, поскольку тарифы должны начать действовать с 1 февраля, Комиссии надо успеть отработать всю процедуру.

Что сказал Шмыгаль

После заседания комиссии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал решение.

"НКРЭКУ на своем заседании снизила предельный тариф на распределение газа до 1,79 грн за кубометр. Регулятор поддержал общее решение, наработанное правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады. Таким образом максимальное снижение тарифа на распределение составит до 30%", - сказал Шмыгаль.

При этом глава Кабмина подчеркнул, что установление предельного тарифа на уровне 1,79 грн не означает, что он будет одинаков для всех.

"НКРЭКУ определила высший предел тарифа, однако для десятков компаний эта сумма будет ниже. В ближайшее время в Раде также будет представлена ​​инициатива, которая должна уменьшить разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями и устанавливать справедливый тариф на распределение газа для всех людей", - уточнил Шмыгаль.

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