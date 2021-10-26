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В Украине третья волна коронавируса побила рекорды исторического максимума континента

26 октября 2021, 14:57

В то же время ситуация в Украине не самая плохая, другие страны показывали и гораздо более высокие показатели.

Коронавирус
В Украине третья волна коронавируса побила рекорды исторического максимума континента / УНИАН

В Украине третья волна COVID-19 превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии, заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"В Украине третья волна и она является самой большой сейчас. Уже не только побила свои собственные рекорды, побила рекорды исторического максимума континента (по количеству новых случаев COVID-19 – ред.). Украина уже превзошла континентальные максимумы за всю историю пандемии", – подчеркнул Ганиченко.

При этом, по словам эксперта, ситуация в Украине не самая плохая, другие страны показывали и гораздо более высокие показатели, чем есть сейчас в стране.

Отметим, согласно данным на утро вторника, 26 октября, коронавирус в Украине диагностировали у 19 120 человек. Из них 1214 детей и 338 медицинских работника. Погибли 734 человека, что стало новым антирекордом смертности от коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин предупреждал о том, что государство прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом в Украине в конце октября и до середины ноября. Спад ожидается до конца текущего года и в первом квартале 2022 года.

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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предположил, что пик заболеваемости COVID-19 в стране, который ранее прогнозировали на ноябрь, может случиться раньше. Предположительно, ситуация стабилизируется не раньше январе следующего года.

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, при каком раскладе в Украине могут ввести общенациональный локдаун. Это может произойти при условии перехода всех регионов в "красную" зону карантина.

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