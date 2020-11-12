В Украине усилили карантин: опубликован текст постановления​

Опубликовано постановление об усилении карантина в Украине.
В Украине отменили адаптивный карантин и вернулись к общенациональному. Так правительство опубликовало на своем сайте постановление №1100 от 11 ноября, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля.
"Дополнительно к ограничениям, предусмотренным пунктом 10 этого постановления, в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 до 30 ноября 2020 запрещается…", – говорится в документе.
Что запрещено во время карантина выходного дня:
- запрет на работу общепита, кроме как на вынос или адресную доставку;
- работу ТРЦ и других развлекательных учреждений;
- работу предприятий торговли;
- работу спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
- работу учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий.
Помимо того, рекомендуется магазинам, почте и другим компаниям установить с 10:00 до 12:00 или в другое время дня на два часа приоритетное обслуживание граждан преклонного возраста и людей с инвалидностью.
Карантин выходного дня - о чем ранее сообщал Главред:
- В Украине начались акции протеста против решения Кабмина ввести в стране карантин выходного дня.
- Мэр Львова выступил против введения карантина выходного дня в городе. Садовой призвал владельцев заведений общественного питания избегать проведения массовых мероприятий и заявил, что городские власти не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.
- Также решение Кабмина не поддержал и мэр Николаева. Он опасается, что карантин выходного дня сильно ударит по городскому бюджету.
- По словам заместителя мэра Чернигова Александра Ломако, они не будут выполнять решение о карантине. Местная власть считает, что новые ограничения только навредят бизнесу.
Автор: Мария Тупик