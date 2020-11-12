В Украине усилили карантин: опубликован текст постановления​

В Украине ввели карантин выходного дня / УНИАН

В Украине отменили адаптивный карантин и вернулись к общенациональному. Так правительство опубликовало на своем сайте постановление №1100 от 11 ноября, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля.

"Дополнительно к ограничениям, предусмотренным пунктом 10 этого постановления, в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 до 30 ноября 2020 запрещается…", – говорится в документе.

Что запрещено во время карантина выходного дня:

запрет на работу общепита, кроме как на вынос или адресную доставку;

работу ТРЦ и других развлекательных учреждений;

работу предприятий торговли;

работу спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

работу учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий.

Помимо того, рекомендуется магазинам, почте и другим компаниям установить с 10:00 до 12:00 или в другое время дня на два часа приоритетное обслуживание граждан преклонного возраста и людей с инвалидностью.

Карантин выходного дня - о чем ранее сообщал Главред: