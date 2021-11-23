В Украине ускоряется спад заболеваемости коронавирусом - Ляшко

Виктор Ляшко порадовал хорошими новостями о коронавирусе / moz.gov.ua

Новые случаи COVID-19 и госпитализации в Украине власти страны характеризуют в положительном свете.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, они демонстрируют ускорение спада заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет Укринформ.

"Выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада: - 20% и - 19% за неделю соответственно. Показатель количества летальных случаев также демонстрирует первые признаки начала спада: - 3% за последнюю неделю", - акцентировал Ляшко.

Кроме того, он отметил, что в Украине стартовала так называемая разгрузка медицинской системы. Речь идет о снижении количества поступления больных в стационар, в связи с чем, резерв свободных коек с кислородом увеличился до 33 500.

Читайте такжеВ Украине появился первый кабинет анонимной вакцинации: для чего он нуженНапомним, в Одессе появилась новая смертельная опасность, спровоцирована анонсированными веерными отключениями света. Люди на кислороде рискуют умереть, так как концентраторы работают исключительно от электричества.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 23 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 12 729 жителей страны. В том числе заболели 1058 детей и 231 медработник.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 055 человек; летальных случаев - 720; выздоровели 23 107 человек.

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