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В Украине в два раза выросло число зараженных "Дельта"-штаммом коронавируса

13 августа 2021, 09:38
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Только в Киеве зарегистрирован уже 21 случай заболевания "Дельта"-штаммом коронавируса COVID-19 - заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Индийский штамм
В Украине в два раза выросло число зараженных "Дельта"-штаммом / Reuters

На территории Украины уже зарегистрировали 300 случаев заболевания "Дельта"-штаммом коронавируса COVID-19. То есть общее количество эпизодов возросло вдвое. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на комментарий главного санитарного врача Игоря Кузина.

Он уточнил, что в Киеве зарегистрирован 21 случай заболевания "Дельта"-штаммом.

До того в Национальной академии наук заявляли, что высоких темпов роста заболеваемости COVID-19 можно ожидать в момент достижения штаммом "Дельта" доли, близкой к 90% от новых случаев инфекции. Хотя величина такой доли для Украины сейчас неизвестна.

Между тем эксперты отметили, что текущий уровень вакцинации в Украине является низким и не может предотвратить распространение COVID-19, однако напомнили, что вакцина способна защитить от тяжелого течения заболевания.

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Напомним, ранее в Тернопольской области уже зафиксированы 52 случая заражения индийским штаммом коронавируса Дельта. Среди больных этим вариантом инфекции есть одиннадцатилетний ребенок. Кроме этого, в регионе уже зафиксирована первая смерть, спровоцированная Дельта-штаммом.

Украина к концу 2021 получит еще 17 миллионов доз вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. При этом, по его словам, ждать этой поставки не стоит, а нужно вакцинироваться тем, что есть.

Дельта COVID-19 штаммы коронавируса
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