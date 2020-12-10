В Украине взлетят цены на железнодорожные билеты: когда ждать подорожания

В Украине подорожает проезд в поездах / cfts.org.ua

Компания Укрзализныця в 2021 году планирует получить доходы от перевозки пассажиров в размере 7,762 млрд грн, что на 43,6% выше, чем планировалось в 2020 году.

Об этом идет речь в финансовом плане компании, текстом которого располагает агентство Интерфакс-Украина.

"В 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 млн грн", - отмечается в финплане компании.

Согласно проекту финансового плана УЗ, доходы от грузовых перевозок сократятся на 5,2% по сравнению с планом на 2020 год и увеличатся на 11,8% по сравнению с прогнозом на 2020 год - до 72,088 млрд грн.

В компании добавили, что наибольший рост административных расходов предусмотрен за счет увеличения расходов на оплату труда и отчислений на социальные мероприятия.

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Напомним, в 2020 году Укрзализныця планировала провести индексацию тарифов на пассажирские перевозки.

В частности, с 1 марта 2020 года предусматривалась ежемесячная индексация тарифов на пассажирские перевозки на 2%, указано в проекте финансового плана компании.