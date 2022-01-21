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В Украине за сутки более 20 тысяч новых COVID-случаев: какие регионы накрыла вспышка коронавируса

21 января 2022, 08:41
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Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве, на Тернопольщине, Одесчине и Хмельниччине.

коронавирус
С коронавирусом за сутки были госпитализированы более двух тысяч человек / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 21 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 20 156 жителей страны (сутками ранее было 18 479). В том числе заболели 2464 ребенка и 429 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 226 человек; летальных случаев - 150; выздоровели 4 486 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве, на Тернопольщине, Одесчине и Хмельниччине.

Сколько больных коронавирусом по областям

  • г. Киев – 1552;
  • Винницкая область – 969;
  • Волынская область – 400;
  • Днепропетровская область – 826;
  • Донецкая область – 631;
  • Житомирская область – 589;
  • Закарпатская область – 498;
  • Запорожская область – 366;
  • Ивано-Франковская область – 2427;
  • Киевская область – 672;
  • Кировоградская область – 98;
  • Луганская область – 251;
  • Львовская область – 1989;
  • Николаевская область – 304;
  • Одесская область – 1036;
  • Полтавская область – 677;
  • Ровенская область – 702;
  • Сумская область – 1158;
  • Тернопольская область – 1053;
  • Харьковская область – 971;
  • Херсонская область – 308;
  • Хмельницкая область – 1034;
  • Черкасская область – 379;
  • Черновицкая область – 756;
  • Черниговская область – 510.
Сколько больных коронавирусом в Украине - статистика на утро 21 января 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 819 538 человек;
  • выздоровели - 3 576 268 пациентов;
  • летальных исходов - 98 993;
  • проведено ПЦР-тестирований – 17 389 831.

COVID-рекорды в Украине

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По состоянию на утро 16 ноября 2021 года коронавирус в Украине установил антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число поставленных COVID-диагнозов за сутки за почти два года пандемии.

По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве установил антирекорд по смертям за сутки. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества умерших еще не было за все время пандемии.

Читайте такжеВ Украине началась новая вспышка коронавируса - Ляшко

Как сообщал Главред, ученые Национальной академии наук Украины заявили о начале новой волны коронавируса в Украине.

Тем временем директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса еще не закончилась и в мире не исключено появление новых COVID-штаммов. Также он призвал не недооценивать штамм коронавируса Омикрон.

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