В Украине за сутки более 20 тысяч новых COVID-случаев: какие регионы накрыла вспышка коронавируса

Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве, на Тернопольщине, Одесчине и Хмельниччине.
По состоянию на утро пятницы, 21 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 20 156 жителей страны (сутками ранее было 18 479). В том числе заболели 2464 ребенка и 429 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 226 человек; летальных случаев - 150; выздоровели 4 486 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
Наибольшее количество заражений COVID-19 обнаружили в Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве, на Тернопольщине, Одесчине и Хмельниччине.
Сколько больных коронавирусом по областям
- г. Киев – 1552;
- Винницкая область – 969;
- Волынская область – 400;
- Днепропетровская область – 826;
- Донецкая область – 631;
- Житомирская область – 589;
- Закарпатская область – 498;
- Запорожская область – 366;
- Ивано-Франковская область – 2427;
- Киевская область – 672;
- Кировоградская область – 98;
- Луганская область – 251;
- Львовская область – 1989;
- Николаевская область – 304;
- Одесская область – 1036;
- Полтавская область – 677;
- Ровенская область – 702;
- Сумская область – 1158;
- Тернопольская область – 1053;
- Харьковская область – 971;
- Херсонская область – 308;
- Хмельницкая область – 1034;
- Черкасская область – 379;
- Черновицкая область – 756;
- Черниговская область – 510.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 819 538 человек;
- выздоровели - 3 576 268 пациентов;
- летальных исходов - 98 993;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 389 831.
COVID-рекорды в Украине
По состоянию на утро 16 ноября 2021 года коронавирус в Украине установил антирекорд смертности за все время пандемии. За сутки были зафиксированы 838 летальных случаев - такого числа жертв болезни еще не было.
По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число поставленных COVID-диагнозов за сутки за почти два года пандемии.
По состоянию на утро среды, 10 ноября, коронавирус в Киеве установил антирекорд по смертям за сутки. Жертвами болезни стали 73 человека - такого количества умерших еще не было за все время пандемии.
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Как сообщал Главред, ученые Национальной академии наук Украины заявили о начале новой волны коронавируса в Украине.
Тем временем директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса еще не закончилась и в мире не исключено появление новых COVID-штаммов. Также он призвал не недооценивать штамм коронавируса Омикрон.
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