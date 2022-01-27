В Украине за сутки коронавирусом заразились более 32-х тысяч человек – Минздрав

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В Украине за прошедшие сутки, 26 января, зафиксировано 32 тысячи 393 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Свежие данные в своем Facebook обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

При этом было зафиксировано за минувшие сутки 154 летальных случая в результате коронавирусной болезни.

"За сутки 26 января в Украине: зафиксировано 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 4 847, медработников – 797); 82 360 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 28894 человека, вторую дозу - 29726 человек, дополнительную дозу получили 684 человека, бустерную дозу - 23056 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 016 человек; летальных исходов – 154; поправилось – 5 237 человек", - сказано в сообщении.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 946 202 человека; выздоровело – 3 601 952 человека; летальных исходов – 99 738.

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С начала вакцинальной кампании привито 15 250 202 человека, из них получили первую дозу – 15 250 200 человек, получили две дозы – 14 549 494 человека, получили дополнительную дозу – 14 921 человек, бустерную дозу – 271 119 человек. В общей сложности проведено 30 085 734 прививки.

Напомним, 26 января 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 24 321 жителя страны (сутками ранее было 19 118). В том числе заболели 2 809 детей и 642 медработника.

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