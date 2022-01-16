В Украине за сутки обнаружили более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом, много госпитализаций

За все время пандемии жертвами COVID-19 стали 98 283 жителя Украины.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 6379 человек, из них - 503 ребенка и 92 медработника. При этом в больницы госпитализировали 1957 человек.
Как сообщили в Минздраве, за сутки 15 января в Украине умерли 88 человек. В то же время выздоровели 2359 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 754 458 человек;
- выздоровели – 3 553 642 человека;
- летальных исходов – 98 283;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 168 201.
Коронавирус в Украине
В Украине зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина стоит на пороге новой волны COVID-19. Медсистема уже готовится к всплеску заболевания. Именно поэтому Минздрав и ввел бустерную дозу антиковидной прививки.
Волна штамма коронавируса Омикрон в Украине будет особенной из-за того, что сейчас на территории страны есть одновременно и этот вариант, и Дельта, заявила ведущая инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. По ее словам, это приведет к тому, что привычного спада заболеваемости между волнами не будет, она наоборот сразу резко возрастет.
При этом в Минздраве прогнозируют, что ситуация будет ухудшаться еще больше. Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что новая волна пандемии COVID-19 накроет Украину уже через полторы-две недели.
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