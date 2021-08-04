COVID-19 в Украине укрепляет позиции: за сутки выявлено 984 новых случая заражения вирусом

В Киеве зафиксировано новых 236 случаев инфицирования коронавирусом.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 3 августа, был выявлен у 984 человек. Диагноз коронавирусная инфекция поставили 59 детям и 48 медицинским работникам. Госпитализировано 572 человека.
Согласно данным Минздрава, на утро среды, 4 августа, в Украине зарегистрировано новых 984 случая COVID-19. Самый высокий показатель заражений за сутки в Киеве – 236 случаев. Далее идут Донецкая (91), Харьковская (75), Херсонская (71) и Днепропетровская (64) области.
Коронавирус в Украине – данные на 4 августа
- Госпитализировано 572 человека
- Погибло 43 человека
- Выздоровело 570 человек
Количество тестов на COVID-19 за минувшие сутки
- ПЦР-тесты – 22 533
- ИФА – 8 064
- Экспресс-тесты – 16 845
Статистика заболеваемости COVID-19 в Украине за все время
- Число заболевших – 2 255 345 человек
- Выздоровело – 2 188 273 человека
- Погибли – 53 024 человек
- Число ПЦР-тестов – 11 446 663.
Показатели заболеваемости по городам
- г. Киев - 236 случаев;
- Винницкая область - 19 случаев;
- Волынская область - 3 случая;
- Днепропетровская область - 64 случев;
- Донецкая область - 91 случай;
- Житомирская область - 20 случаев;
- Закарпатская область - 4 случая;
- Запорожская область - 53 случая;
- Ивано-Франковская область - 9 случаев;
- Киевская область - 34 случая;
- Кировоградская область - 7 случаев;
- Луганская область - 43 случая;
- Львовская область - 34 случая;
- Николаевская область - 16 случаев;
- Одесская область - 46 случаев;
- Полтавская область - 23 случая;
- Ровенская область - 29 случаев;
- Сумская область - 18 случаев;
- Тернопольская область - 19 случаев;
- Харьковская область - 75 случаев;
- Херсонская область - 71 случай;
- Хмельницкая область - 35 случаев;
- Черкасская область - 23 случая;
- Черновицкая область - 10 случаев;
- Черниговская область - 2 случая.
Коронавирус в Украине
За предыдущие сутки, 2 августа, в Украине было установлено 884 новых случая COVID-19. Госпитализировано 334 человека. Больше всего суточных заражений было зафиксировано в Киеве, Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Парламентарий от Слуги народа Александр Качура 3 августа заявил, что в конце лета или в сентябре в Украине могут запустить локальные локдауны. Уже осенью может быть введен общенациональный карантинный режим.