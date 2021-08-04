COVID-19 в Украине укрепляет позиции: за сутки выявлено 984 новых случая заражения вирусом

За сутки с диагнозом COVID-19 госпитализировано 572 человека / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 3 августа, был выявлен у 984 человек. Диагноз коронавирусная инфекция поставили 59 детям и 48 медицинским работникам. Госпитализировано 572 человека.

Согласно данным Минздрава, на утро среды, 4 августа, в Украине зарегистрировано новых 984 случая COVID-19. Самый высокий показатель заражений за сутки в Киеве – 236 случаев. Далее идут Донецкая (91), Харьковская (75), Херсонская (71) и Днепропетровская (64) области.

Коронавирус в Украине – данные на 4 августа

Госпитализировано 572 человека

Погибло 43 человека

Выздоровело 570 человек

Количество тестов на COVID-19 за минувшие сутки

ПЦР-тесты – 22 533

ИФА – 8 064

Экспресс-тесты – 16 845

Статистика заболеваемости COVID-19 в Украине за все время

Число заболевших – 2 255 345 человек

Выздоровело – 2 188 273 человека

Погибли – 53 024 человек

Число ПЦР-тестов – 11 446 663.

Показатели заболеваемости по городам

г. Киев - 236 случаев;

Винницкая область - 19 случаев;

Волынская область - 3 случая;

Днепропетровская область - 64 случев;

Донецкая область - 91 случай;

Житомирская область - 20 случаев;

Закарпатская область - 4 случая;

Запорожская область - 53 случая;

Ивано-Франковская область - 9 случаев;

Киевская область - 34 случая;

Кировоградская область - 7 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Львовская область - 34 случая;

Николаевская область - 16 случаев;

Одесская область - 46 случаев;

Полтавская область - 23 случая;

Ровенская область - 29 случаев;

Сумская область - 18 случаев;

Тернопольская область - 19 случаев;

Харьковская область - 75 случаев;

Херсонская область - 71 случай;

Хмельницкая область - 35 случаев;

Черкасская область - 23 случая;

Черновицкая область - 10 случаев;

Черниговская область - 2 случая.

Коронавирус в Украине

За предыдущие сутки, 2 августа, в Украине было установлено 884 новых случая COVID-19. Госпитализировано 334 человека. Больше всего суточных заражений было зафиксировано в Киеве, Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Парламентарий от Слуги народа Александр Качура 3 августа заявил, что в конце лета или в сентябре в Украине могут запустить локальные локдауны. Уже осенью может быть введен общенациональный карантинный режим.