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COVID-19 в Украине укрепляет позиции: за сутки выявлено 984 новых случая заражения вирусом

4 августа 2021, 09:07
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В Киеве зафиксировано новых 236 случаев инфицирования коронавирусом.

коронавирус
За сутки с диагнозом COVID-19 госпитализировано 572 человека / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 3 августа, был выявлен у 984 человек. Диагноз коронавирусная инфекция поставили 59 детям и 48 медицинским работникам. Госпитализировано 572 человека.

Согласно данным Минздрава, на утро среды, 4 августа, в Украине зарегистрировано новых 984 случая COVID-19. Самый высокий показатель заражений за сутки в Киеве – 236 случаев. Далее идут Донецкая (91), Харьковская (75), Херсонская (71) и Днепропетровская (64) области.

Коронавирус в Украине – данные на 4 августа

  • Госпитализировано 572 человека
  • Погибло 43 человека
  • Выздоровело 570 человек

Количество тестов на COVID-19 за минувшие сутки

  • ПЦР-тесты – 22 533
  • ИФА – 8 064
  • Экспресс-тесты – 16 845

Статистика заболеваемости COVID-19 в Украине за все время

  • Число заболевших – 2 255 345 человек
  • Выздоровело – 2 188 273 человека
  • Погибли – 53 024 человек
  • Число ПЦР-тестов – 11 446 663.

Показатели заболеваемости по городам

  • г. Киев - 236 случаев;
  • Винницкая область - 19 случаев;
  • Волынская область - 3 случая;
  • Днепропетровская область - 64 случев;
  • Донецкая область - 91 случай;
  • Житомирская область - 20 случаев;
  • Закарпатская область - 4 случая;
  • Запорожская область - 53 случая;
  • Ивано-Франковская область - 9 случаев;
  • Киевская область - 34 случая;
  • Кировоградская область - 7 случаев;
  • Луганская область - 43 случая;
  • Львовская область - 34 случая;
  • Николаевская область - 16 случаев;
  • Одесская область - 46 случаев;
  • Полтавская область - 23 случая;
  • Ровенская область - 29 случаев;
  • Сумская область - 18 случаев;
  • Тернопольская область - 19 случаев;
  • Харьковская область - 75 случаев;
  • Херсонская область - 71 случай;
  • Хмельницкая область - 35 случаев;
  • Черкасская область - 23 случая;
  • Черновицкая область - 10 случаев;
  • Черниговская область - 2 случая.

Коронавирус в Украине

За предыдущие сутки, 2 августа, в Украине было установлено 884 новых случая COVID-19. Госпитализировано 334 человека. Больше всего суточных заражений было зафиксировано в Киеве, Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Парламентарий от Слуги народа Александр Качура 3 августа заявил, что в конце лета или в сентябре в Украине могут запустить локальные локдауны. Уже осенью может быть введен общенациональный карантинный режим.

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