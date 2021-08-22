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В Украине зафиксировали более тысячи новых случаев коронавируса

22 августа 2021, 08:55
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Зафиксировано 25 смертей в результате COVID-19.

коронавирус
В Украине выявили 1003 новых случая коронавируса / Reuters

За прошедшие сутки в Украине выявили 1003 новых случая коронавирусной болезни. Зафиксировано 25 смертей.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, за сутки госпитализировали 701 человека.

При этом выздоровевших - 236 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 15 850 человек, методом ИФА - 2 233 человека, экспресс-тестами - 20 019 человек.

Статистика коронавируса по регионам

Больше всего новых заражений в Киеве и Днепропетровской области:

  • Киев (153);
  • Днепропетровская область (131);
  • Харьковская область (77);
  • Одесская область (76);
  • Житомирская область (52).

Коронавирус в Украине

Общая статистика:

  • заболели - 2 274 561 человека;
  • выздоровели - 2 200 999 человек;
  • летальных исходов - 53 457.

Напомним, 21 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 732 жителей страны. В том числе заболели 104 ребенка и 32 медработника. Были госпитализированы 616 человек; летальных случаев - 38.

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