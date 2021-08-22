В Украине зафиксировали более тысячи новых случаев коронавируса

Зафиксировано 25 смертей в результате COVID-19.
За прошедшие сутки в Украине выявили 1003 новых случая коронавирусной болезни. Зафиксировано 25 смертей.
Как рассказали в пресс-службе Минздрава, за сутки госпитализировали 701 человека.
При этом выздоровевших - 236 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 15 850 человек, методом ИФА - 2 233 человека, экспресс-тестами - 20 019 человек.
Статистика коронавируса по регионам
Больше всего новых заражений в Киеве и Днепропетровской области:
- Киев (153);
- Днепропетровская область (131);
- Харьковская область (77);
- Одесская область (76);
- Житомирская область (52).
Коронавирус в Украине
Общая статистика:
- заболели - 2 274 561 человека;
- выздоровели - 2 200 999 человек;
- летальных исходов - 53 457.
Напомним, 21 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 732 жителей страны. В том числе заболели 104 ребенка и 32 медработника. Были госпитализированы 616 человек; летальных случаев - 38.
Автор: Алексей Тычина