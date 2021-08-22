В Украине зафиксировали более тысячи новых случаев коронавируса

В Украине выявили 1003 новых случая коронавируса / Reuters

За прошедшие сутки в Украине выявили 1003 новых случая коронавирусной болезни. Зафиксировано 25 смертей.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, за сутки госпитализировали 701 человека.

При этом выздоровевших - 236 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 15 850 человек, методом ИФА - 2 233 человека, экспресс-тестами - 20 019 человек.

Статистика коронавируса по регионам

Больше всего новых заражений в Киеве и Днепропетровской области:

Киев (153);

Днепропетровская область (131);

Харьковская область (77);

Одесская область (76);

Житомирская область (52).

Коронавирус в Украине

Общая статистика:

заболели - 2 274 561 человека;

выздоровели - 2 200 999 человек;

летальных исходов - 53 457.

Напомним, 21 августа 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 1 732 жителей страны. В том числе заболели 104 ребенка и 32 медработника. Были госпитализированы 616 человек; летальных случаев - 38.