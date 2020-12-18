В Украине зафиксировали рекордное увеличение смертности

В Украине зафиксировали рекордный прирост смертей / Фото: УНИАН

В октябре 2020 года в Украине зафиксирован крайне высокий прирост смертей среди населения страны.

Как сообщает экономист Владимир Компаниец в Facebook, он почти равен показателю 2013 года, когда учитывались смерти на территории Крыма и ныне оккупированных регионов Донбасса.

По словам специалиста, в октябре был зафиксирован рекордный прирост смертей в стране – 59,1 тысяча случаев. Данный показатель почти равен данным за 2013 год, когда умерло более 60 тысяч украинцев.

"По предварительным данным в ноябре ситуация по приросту смертей будет еще хуже. Количество зарегистрированных смертей в 2020 году (485,7 тыс) уже почти догнали показатель 2019 года (486,8 тыс) несмотря на локдаун", — отметил Компаниец.

/ Фото: Facebook/Владимир Компаниец

/ Фото: Facebook/Владимир Компаниец

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