В Украине зафиксировали рекордное увеличение смертности

Критический показатель почти равен данным за 2013 год.
В октябре 2020 года в Украине зафиксирован крайне высокий прирост смертей среди населения страны.
Как сообщает экономист Владимир Компаниец в Facebook, он почти равен показателю 2013 года, когда учитывались смерти на территории Крыма и ныне оккупированных регионов Донбасса.
По словам специалиста, в октябре был зафиксирован рекордный прирост смертей в стране – 59,1 тысяча случаев. Данный показатель почти равен данным за 2013 год, когда умерло более 60 тысяч украинцев.
"По предварительным данным в ноябре ситуация по приросту смертей будет еще хуже. Количество зарегистрированных смертей в 2020 году (485,7 тыс) уже почти догнали показатель 2019 года (486,8 тыс) несмотря на локдаун", — отметил Компаниец.
Соцопросы в Украине
Исследование Центра Разумкова, проведенное в декабре, свидетельствует о том, что 42% респондентов назвали президента Владимира Зеленского главным разочарованием года. Пятого президента Петра Порошенко – который занял второе место – назвали разочарованием года 10% украинцев.
Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, который проводился в октябре-ноябре, в Верховную Раду могли бы пройти 6 партий. Среди них – ОПЗЖ, Европейская Солидарность, Слуга народа, Батькивщина, Сила и честь, а также Радикальная партия.