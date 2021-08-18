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В Украине зарегистрировали еще одну вакцину против коронавируса

18 августа 2021, 16:36
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Решение Кабинет министров принял в среду, 18 августа.

В Украине открылся первый центр массовой вакцинации от COVID-19
В Украине официально признали еще одну вакцину / УНИАН

Украинское правительство зарегистрировало вакцину от COVID-19 производителя Johnson & Johnson.

Соответствующее решение было принято в среду, 18 августа, на заседании Кабмина.

Таким образом препарат Janssen COVID-19 Vaccine добавили в перечень вакцин, после вакцинации которыми привитые граждан получают COVID-сертификат.

Ее особенность в том, что для полной вакцинации нужна только одна доза. Поэтому украинцам не придется стоять в очереди по несколько раз для того, чтобы пройти полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

Бонусы для привитых украинцев - о чем писал Главред:

В середине июля в Минздраве заявляли, что в будущем в Украине могут запустить систему так называемых внутренних COVID-паспортов, а кафе, рестораны и ТРЦ смогут посещать только лица, которые вакцинировались от коронавируса.

Главный санврач Игорь Кузин уточнил, что подобные решения являются прерогативой правительства. Впрочем, по его словам, меры, согласно которым развлекательные заведения будут посещать только вакцинированные, могут ввести во время локдауна в Украине.

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