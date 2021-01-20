В Украине зарплаты учителей вырастут уже в этом месяце - Шмыгаль

Шмыгаль заявил, что в Украине зарплаты учителей вырастут на 20% / УНИАН

В Украине зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В среду, 20 января, правительство утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений.

Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 миллиардов гривен, заявил глава Кабмина в своем Telegram-канале.

"Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами", - подчеркнул премьер-министр.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет после решения Кабмина заявил, что теперь МОН сможет проработать в соответствии с постановлением собственные нормативно-правовые акты.

"Но уже точно можно сказать, что заработная плата педагогов будет рассчитываться с 1 января 2021 на основе увеличенных на 20% должностных окладов, а с 1 декабря - на 8,4%", - отметил Шкарлет в своем Telegram-канале.

Он также на примере объяснил, сколько теперь будут получать учителя.

"Например, должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января 2021 составит 4859 грн. Это на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года. Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января 2021 - 6461 грн. Это на 1076 грн больше, чем было с сентября 2020 года", - уточнил Шкарлет.

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