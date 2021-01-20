В Украине зарплаты учителей вырастут уже в этом месяце - Шмыгаль

Правительство утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений.
В Украине зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В среду, 20 января, правительство утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений.
Правительство выделило в этом году на зарплаты учителям почти 100 миллиардов гривен, заявил глава Кабмина в своем Telegram-канале.
"Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами", - подчеркнул премьер-министр.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет после решения Кабмина заявил, что теперь МОН сможет проработать в соответствии с постановлением собственные нормативно-правовые акты.
"Но уже точно можно сказать, что заработная плата педагогов будет рассчитываться с 1 января 2021 на основе увеличенных на 20% должностных окладов, а с 1 декабря - на 8,4%", - отметил Шкарлет в своем Telegram-канале.
Он также на примере объяснил, сколько теперь будут получать учителя.
"Например, должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января 2021 составит 4859 грн. Это на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года. Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января 2021 - 6461 грн. Это на 1076 грн больше, чем было с сентября 2020 года", - уточнил Шкарлет.
Зарплаты учителям в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 8 сентября 2020 года Министерство образования предложило реформировать оплату труда педагогических работников с понижением зарплат учителям.
- 19 октября 2020 года стало известно, что украинских педагогов в 2021 году ожидает повышение зарплаты в январе и в июле. Оплата их труда с июля следующего года должна возрасти на 30%. Такие изменения были предусмотрены внесениями в законопроект о государственном бюджете Украины на следующий год.