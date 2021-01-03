В Украине значительно повышена норма по коронавирусу - Минздрав

По состоянию на 2 января в стране заняты 33,3% коек.
Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 287,9 на 100 тысяч населения. Это более чем в семь раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания
Самая сложная ситуация наблюдается в Николаевской (495,5), Запорожской (464,3) областях и в Киеве (423,9). Самая лучшая ситуация – в Кировоградской (84,1), Закарпатской (110,7) и Ивано-Франковской (120,8) областях, сообщает Минздрав в воскресенье, 3 января.
Продолжает сокращаться и заполненность больничных коек для больных коронавирусом. По состоянию на 2 января в стране заняты 33,3% коек. В Николаевской области заняты больше всего коек – 49%. В Киеве заполнены 39% мест. Всего в стране введено уже 65 948 коек.
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При этом две недели назад в Украине показатель заболеваемости коронавирусом составлял 378,9 на 100 тысяч населения. Это более чем в девять раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Локдаун в Украине могут вообще не объявить из-за снижения заболеваемости, заявил врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.
- Январский карантин могут продлить, 3 недели — это слишком мало. В мире 4 недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее 6 недель, заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.
- 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.