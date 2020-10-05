В украинские библиотеки за государственные миллионы купят книги Ницой, Вятровича и Сенцова

Всего из госбюджета планируется закупить несколько сотен наименований книг.
В Украине на приобретение книг для библиотек в минувшем году выделили 87 млн гривен. В перечень литературы, которую планируется приобрести, вошло более 500 наименований ‒ в том числе книги Ларисы Ницой, нардепа и экс-главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, а также российского журналиста-полиэмигранта Аркадия Бабченко и режиссера Олега Сенцова.
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
"В 2019 году государство выделило Украинскому институту книги 87 миллионов гривен на закупку книг для библиотек. В списке более 500 названий. Среди них украинские библиотеки получат такие шедевры: Ницой Лариса "Страшное стращилище"; Сенцов Олег "Жизня"; Вятрович Владимир "Война и миф. Неизвестная Вторая мировая"; Портников Виталий "Колокола Майдана", Бабченко Аркадий "Война"", ‒ написал он.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал - государственная поддержка в размере 25 млн гривен будет оказана съемкам фильма Носорог украинского режиссера Олега Сенцова.
- Как утверждал Ткаченко, этот фильм Сенцова победил в третьем конкурсе Госкино еще в 2012 году, но сперва подписание соглашения с победителем переносилось два раза, а затем, после аннексии Крыма РФ, режиссер попал в российскую тюрьму.