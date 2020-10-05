В украинские библиотеки за государственные миллионы купят книги Ницой, Вятровича и Сенцова

Владимир Вятрович / УНИАН

В Украине на приобретение книг для библиотек в минувшем году выделили 87 млн гривен. В перечень литературы, которую планируется приобрести, вошло более 500 наименований ‒ в том числе книги Ларисы Ницой, нардепа и экс-главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, а также российского журналиста-полиэмигранта Аркадия Бабченко и режиссера Олега Сенцова.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"В 2019 году государство выделило Украинскому институту книги 87 миллионов гривен на закупку книг для библиотек. В списке более 500 названий. Среди них украинские библиотеки получат такие шедевры: Ницой Лариса "Страшное стращилище"; Сенцов Олег "Жизня"; Вятрович Владимир "Война и миф. Неизвестная Вторая мировая"; Портников Виталий "Колокола Майдана", Бабченко Аркадий "Война"", ‒ написал он.

Читайте также"Берут на работу упоротых": Ницой снова поскандалила с кассиром из-за русского языка

Напомним, ранее Главред сообщал: