В украинском патриотическом учебнике нашли фотографию "вежливых людей"

В украинском учебнике нашли грубый ляп / telegram/gistapa

В украинском учебнике "Защита Отечества" для 10-го класса нашли вопиющий ляп - фотографией российских военных ("вежливых людей") проиллюстрировали экипировку украинских солдат. Министерство образования и науки уже поручило провести экспертизу.

"На иллюстрации к статье о вооруженных силах в учебнике изображены военнослужащие — в экипировке и с оружием, что, по утверждению одного из анонимных Telegram-каналов, производят в России", — ответили в Министерстве на запрос издания Українські новини.

В ведомстве отметили, что обратились за разъяснением к авторам учебника.

"Учебник авторский коллектив создавал в 2017 году во время становления и развития Вооруженных Сил. Напечатан этот учебник в 2018 году. Указанная фотография использована, чтобы проиллюстрировать образцы современной армейской экипировки. Экипировка только начинала массово поступать в Вооруженные Силы, в том числе и с помощью волонтеров. Рассматриваемая фотография не содержит никаких опознавательных знаков ни единой армии мира. Поэтому авторы сочли целесообразным использовать эту фотографию, чтобы продемонстрировать направления развития экипировка бойцов ВСУ", – говорится в заявлении авторов.

Отметим, в 2018 году тираж учебника составил почти 158 тысяч экземпляров.

Справка

"Вежливые люди" (также "зелёные человечки") — эвфемизм для обозначения военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации в военной форме без знаков различия, блокировавших с нарушением государственного суверенитета Украины стратегические объекты в Крыму во время аннексии полуострова, сообщает Википедия.

"Вежливые люди" в учебнике / telegram/gistapa

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