В украинскую армию вернули старую систему питания

Решение принял Кабинет министров.
Правительство одобрило инициативу Министерства обороны о возвращении старой системы питания в Вооруженных силах Украины.
Информация содержится в постановлении от 21 октября 2020 года №1042 о внесении изменений в постановление от 28 декабря 2016 года №1026.
В документе указано, что Кабинет министров позволил Минобороны вернуть систему закупки услуг питания, которая существовала в 2008-2015 годах.
Старая система питания заключается в том, что закупка продуктов производится не только по каталогу, но и руководство ВСУ может осуществлять закупку услуг питания у аутсорсинговых компаний.
По информации постановления, обеспечение личного состава ВСУ питанием по результатам проведения процедур закупок услуг будет осуществляться с 1 января следующего года.
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Как ранее сообщалось, Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей, который предоставляет более широкие возможности для войск. Это касается и безопасности в Черном море.
Напомним, Украине 12 июня предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями.
Позже президент Владимир Зеленский поблагодарил Альянс за предоставление нашей стране особого статуса.