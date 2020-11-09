В украинскую армию вернули старую систему питания

Минобороны вернуло в армию старую систему питания / УНИАН

Правительство одобрило инициативу Министерства обороны о возвращении старой системы питания в Вооруженных силах Украины.

Информация содержится в постановлении от 21 октября 2020 года №1042 о внесении изменений в постановление от 28 декабря 2016 года №1026.

В документе указано, что Кабинет министров позволил Минобороны вернуть систему закупки услуг питания, которая существовала в 2008-2015 годах.

Старая система питания заключается в том, что закупка продуктов производится не только по каталогу, но и руководство ВСУ может осуществлять закупку услуг питания у аутсорсинговых компаний.

По информации постановления, обеспечение личного состава ВСУ питанием по результатам проведения процедур закупок услуг будет осуществляться с 1 января следующего года.

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