В Украину доставили десятки тысяч вакцин Pfizer от коронавируса

Вакцина от COVID-19 производства Pfizer / Reuters

В Украину доставили новую партию противокоронавирусной вакцины Comirnaty (производство компании Pfizer-BioNTech). В ее состав вошли более 66 тысяч доз, сообщается на сайте Минздрава.

Как сообщают чиновники, вакцину закупают за государственный счет через международное агентство Crown Agents. Вакцину из этой партии используют для прививки людей из первого и третьего этапов вакцинации.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, вакцина Comirnaty − это мРНК-вакцина против коронавируса COVID-19, разработанная немецкой компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Ее эффективность составляет 95%.

Украина уже получила 234 тысячи доз этого препарата, закупленного за государственные средства. Кроме того, 707 850 доз Comirnaty / Pfizer получено за счет доноров в рамках инициативы COVAX. Еще 356 850 доз поступят в течение недели.

Кроме препарата от Pfizer, Украина получила полмиллиона доз вакцины AstraZeneca / Covishield, 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцины AstraZeneca итальянского производства и 1 713 316 доз китайской вакцины CoronaVac / Sinovac.

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Напомним, ранее сообщалось эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса, которая накрыла мир более чем год назад, за это время не только не завершилась, но и ускорилась.

26 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что во второй половине апреля зафиксировали такую динамику заражения коронавирусом, как в первые 5 месяцев пандемии COVID-19.

До того ВОЗ на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19.