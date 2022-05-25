В Украине продают фрукты из Испании с опасным ядом

Госпотребслужба обратилась к правоохранителям с просьбой отреагировать на этот случай.
В Украине уже стали продавать клубнику и черешню импортного производства. Так, в Киеве мужчина отравился черешней, которую приобрел на рынке. Плоды были привезены из Испании.
Анализ выявил наличие в плодах химиката, используемого для борьбы с насекомыми, сообщили в пресс-службе Госпотребслужбы Киева.
"Поступило обращение об отравлении гражданина, который употреблял черешни Cerezas-Cherries (производитель Испания). Специалисты отобрали образцы для анализа", - говорится в сообщении.
Эксперты обнаружили у черешни фосфорорганический инсектицид "Бромофос" в концентрации 0,13 мг/кг (при норме не более 0,07 мг/кг). Он используется для борьбы с мухами, куриными клещами, вшами и блохами.
Такой показатель не соответствует требованиям ДСТУ EN 12393-1.2.3:2003, что могло привести к отравлению и возникновению анафилактического шока.
"Черешня Cerezas-Cherries, производитель Испания, снята с реализации на оптовом рынке "Фермер" по адресу: м. Киев, вул. Электротехническая, 18", - сообщили в пресс-службе.
Также Госпотребслужба обратилась к правоохранителям с просьбой отреагировать на этот случай.
Как правильно мыть фрукты и смыть всю химию
В глубокую миску налить кипяченой воды и добавить 1 чайную ложку соды.
В полученный раствор нужно окунуть купленные в магазине фрукты и овощи.
Далее плоды следует помыть привычным способом: фильтрованной водой или водой из-под крана. Это нужно для того, чтобы убрать остатки соды.
Читайте также:
- Поможет ли клубника сжечь опасный жир на животе - комментарий ученых
- Сверхгигантская клубника из Израиля попала Книгу рекордов Гиннеса: как она выглядит
- Ягоды будут сладкими и сочными: чем удобрять клубнику весной для большого урожая